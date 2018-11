LIVE Moto3, GP Valencia 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultima tappa della stagione del Motomondiale. L’ultimo capitolo di un Mondiale davvero spettacolare ed equilibrato vedrà tutti i piloti della griglia andare a caccia del successo di tappa a viso aperto, visto che il titolo iridato è stato già assegnato all’iberico Jorge Martin con una gara d’anticipo, in Malesia. L’unico verdetto ancora da emettere riguarda la piazza d’onore al termine del Campionato, con Marco Bezzecchi che vanta 9 punti di vantaggio su Fabio Di Giannantonio in vista dell’ultima gara. Al riminese basterà salire sul podio per conservare la seconda posizione in classifica e chiudere la stagione da vice-campione del mondo, proiettandosi con fiducia alla sua nuova avventura in Moto2. Si profila una gara con un gruppo di testa abbastanza folto in caso di gara asciutta, anche se le previsioni meteo non sono incoraggianti da questo punto di vista. Potrebbe esserci dunque una grande chance per alcuni outsider specialisti del bagnato per portare a casa un risultato eclatante proprio all’ultima gara della stagione. La pattuglia italiana proverà a chiudere nel migliore dei modi una stagione comunque ampiamente positiva, in cui con ogni probabilità quattro piloti del Bel Paese finiranno il Mondiale tra i primi cinque della classifica generale.

Si parte alle ore 11.00 con la partenza della Moto3, con OASport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale, per non perdervi nemmeno un minuto dell’ultimo GP della stagione.

10.38 Questa mattina è andato in scena un warm-up completamente bagnato in cui gli italiani sono stati molto competitivi, con cinque azzurri nelle prime cinque piazze. Di seguito la top10 dei migliori tempi di questa mattina:

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 215.7 1’50.712

2 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 206.9 1’51.256 0.544 / 0.544

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 213.4 1’51.381 0.669 / 0.125

4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 212.2 1’51.574 0.862 / 0.193

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.8 1’51.855 1.143 / 0.281

6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 207.8 1’51.939 1.227 / 0.084

7 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.3 1’51.964 1.252 / 0.025

8 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.9 1’52.044 1.332 / 0.080

9 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.9 1’52.395 1.683 / 0.351

10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 210.5 1’52.456 1.744 / 0.061

10.35 Con un Campionato che si è deciso con una corsa d’anticipo in favore di Jorge Martin, a Valencia andrà in scena una gara aperta a tutti i pronostici visto che potrebbe essere influenzata dalle condizioni metereologiche instabili.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta della gara di Moto3 del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo round del Motomondiale.

