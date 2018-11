Moto3, GP Valencia 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Marco Bezzecchi detta il passo su pista umida davanti a Bastianini e Arbolino. Martin non rischia ed è 19°

Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) si conferma a proprio agio sul bagnato e firma il miglior tempo nelle prove libere 3 del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima tappa del Mondiale Moto3. La sessione si è disputata in condizioni di pista umida che non hanno permesso ai piloti di montare le gomme slick, anche se l’asfalto è migliorato nell’ultima fase agevolando l’evoluzione dei tempi sul giro. Il riminese, in lotta per la seconda piazza in Campionato, ha dettato il passo con un ottimo 1:49.406 precedendo altri due italiani, Enea Bastianini (Leopard Racing) e Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team), rispettivamente staccati di 387 e 635 millesimi. Ottima prestazione per la wild-card spagnola Raul Fernandez (Angel Nieto Team), che è stato anche in testa alla graduatoria per qualche minuto e che ha chiuso con il quarto tempo a 821 millesimi di ritardo.

Buona quinta posizione per il ceco Jakub Kornfeil, che si è inserito a 0.943 dal compagno di squadra Bezzecchi, mentre l’iberico Alonso Lopez (6°), il nipponico Tatsuki Suzuki (7°) e lo spagnolo Marcos Ramirez (8°) sono racchiusi in pochi millesimi ed accusano quasi 1″ di ritardo dalla vetta. Il campione del mondo iberico Jorge Martin (Del Conca Gresini) non ha voluto correre dei rischi inutili e si è accontentato di fare sei giri nella prima parte del turno per prendere confidenza con il proprio mezzo in queste condizioni, firmando il 19° tempo ad 1″5 dal leader. Fabio Di Giannantonio non è lontano dai primi, infatti è nono a poco più di 1″ di ritardo dal “Bez”, mentre Andrea Migno e Lorenzo Dalla Porta sono appena fuori dalla top10 ma possono essere competitivi in qualifica per le prime file.

CLASSIFICA TEMPI FP3 MOTO3

1 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 217.3 1’49.406

2 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 213.4 1’49.793 0.387 / 0.387

3 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 220.5 1’50.041 0.635 / 0.248

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 214.9 1’50.227 0.821 / 0.186

5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 216.4 1’50.349 0.943 / 0.122

6 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 1’50.363 0.957 / 0.014

7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1’50.364 0.958 / 0.001

8 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 214.8 1’50.399 0.993 / 0.035

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.6 1’50.466 1.060 / 0.067

10 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 215.7 1’50.484 1.078 / 0.018

11 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 218.1 1’50.614 1.208 / 0.130

12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 216.1 1’50.622 1.216 / 0.008

13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 214.6 1’50.768 1.362 / 0.146

14 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 217.4 1’50.774 1.368 / 0.006

15 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 213.7 1’50.810 1.404 / 0.036

16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 213.6 1’50.937 1.531 / 0.127

17 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.3 1’50.938 1.532 / 0.001

18 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.7 1’50.939 1.533 / 0.001

19 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.7 1’51.002 1.596 / 0.063

20 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 212.0 1’51.029 1.623 / 0.027

21 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 214.6 1’51.108 1.702 / 0.079

22 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 216.3 1’51.149 1.743 / 0.041

23 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.1 1’51.429 2.023 / 0.280

24 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 214.8 1’51.454 2.048 / 0.025

25 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 211.9 1’51.485 2.079 / 0.031

26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.0 1’51.834 2.428 / 0.349

27 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 213.2 1’51.925 2.519 / 0.091

28 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 214.1 1’52.066 2.660 / 0.141

29 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 215.6 1’52.880 3.474 / 0.814

30 26 Izam IKMAL MAL Petronas Sprinta Racing Honda 214.8 1’55.937 6.531 / 3.057













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo