Moto3, GP Valencia 2018: risultati e classifiche prove libere 1. Atiratphuvapat il più veloce sul bagnato, Bezzecchi è secondo, Martin non gira

E’ il thailandese Nakarin Atiratphuvapat il più veloce delle prove libere 1 del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato Ricardo Tormo primo turno bagnato che ha sorriso dunque al centauro della Honda (Team Asia), ottenendo il crono di 1’52″782 con 0″352 di vantaggio su Marco Bezzecchi, in sella alla KTM del Team Redox PruestelGP, e con 441 millesimi di vantaggio sull’altro italiano Andrea Migno, sulla KTM dell’Angel Nieto Team.

Prove, come detto, condizionate dalle pioggia e nelle quali i piloti hanno preferito prendersela con la dovuta calma, accumulando però giri, visto che in tutto il weekend spagnolo il meteo promette maltempo. Bene dunque Bezzecchi, reduce dalla cocente delusione di Sepang (Malesia), dove l’iride è stato conquistato dall’iberico Jorge Martin. Spagnolo della Honda che in queste PL1 ha deciso di non scendere in pista per non prendere eccessivi rischi, attendere la seconda sessione e comprendere meglio come mettere a punto la moto. Italiani in evidenza con un buon Migno ma anche con Tony Arbolino, quarto (a 0″647 dalla vetta) sulla Honda (Marinelli Snipers Team) che l’anno prossimo sarà anche quella di Romano Fenati, vista la decisione della squadra di investire nuovamente sull’ascolano, protagonista quest’anno di un brutto episodio a Misano nella gara di Moto2, costata la sospensione della licenza da parte della FMI e il momentaneo licenziamento della scuderia citata. Tornando ad Arbolino, la crescita del pilota italiano è costante e sull’asfalto bagnato la sua guida sembra essere efficace.

A seguire troviamo, l’iberico Raul Fernandez, teammate di Migno, a 0″909 da Atiratphuvapat, lo spagnolo della Honda (Estrella Galicia 0,0) Alonso Lopez, distanziato 972 millesimi, il tedesco Philipp Oettl su KTM (Sudmetal Schedl GP Racing) a 1″319, il sudafricano Darryn Binder in sella alla Red Bull KTM Ajo (+1″329), il turco compagno di squadra di Binder Can Oncu (a +1″506) e il britannico John McPhee in sella alla KTM (CIP – Green Power) a 1″642 dal leader, a completare la top-10.

ORDINE DEI TEMPI – PROVE LIBERE 1 – GP VALENCIA 2018 – MOTO3

1 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’52.782 15 21 211.3

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’53.134 8 14 0.352 0.352 213.2

3 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’53.223 9 16 0.441 0.089 212.8

4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’53.429 15 15 0.647 0.206 218.1

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 1’53.691 8 12 0.909 0.262 209.2

6 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’53.754 8 15 0.972 0.063 210.8

7 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’54.101 9 10 1.319 0.347 212.1

8 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.111 11 13 1.329 0.010 208.2

9 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.288 6 11 1.506 0.177 212.2

10 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’54.424 8 10 1.642 0.136 210.3

11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’54.457 8 8 1.675 0.033 206.8

12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’54.486 12 12 1.704 0.029 214.7

13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’54.565 11 13 1.783 0.079 207.6

14 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’54.691 14 15 1.909 0.126 207.1

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’54.900 9 9 2.118 0.209 206.2

16 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’55.179 4 10 2.397 0.279 211.3

17 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’55.277 16 19 2.495 0.098 208.7

18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’55.306 11 14 2.524 0.029 211.5

19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’55.378 5 11 2.596 0.072 208.9

20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’55.386 9 14 2.604 0.008 209.5

21 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’55.415 7 10 2.633 0.029 207.2

22 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’55.507 9 15 2.725 0.092 211.2

23 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’55.769 8 12 2.987 0.262 211.8

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’55.797 13 18 3.015 0.028 209.1

25 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’55.979 17 17 3.197 0.182 210.9

26 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’56.524 10 14 3.742 0.545 207.9

27 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 1’57.066 17 17 4.284 0.542 214.8

28 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’57.214 14 14 4.432 0.148 209.3













Foto: Valerio Origo