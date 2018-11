Moto3, GP Valencia 2018: prove libere 2. Alonso Lopez è il più veloce sul bagnato, Bezzecchi e Di Giannantonio sono in scia

Dopo una pausa concessa dal meteo in concomitanza con la FP1 della MotoGP, la seconda sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della Moto3 ha dovuto nuovamente far fronte alla pioggia, che si è ripresentata copiosa sul tracciato spagnolo. I piloti hanno scelto di girare, viste le previsioni che parlano di ombrelli aperti anche nel prosieguo del fine settimana, ma sono incappati in numerose cadute tutte, per fortuna, senza conseguenze.

Il più veloce di questa FP2 è stato il padrone di casa Alonso Lopez (Honda EG 0,0) capace di piazzare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi, in 1:51.873, crono migliore della giornata, dato che nella prima sessione di prove libere disputata nella mattinata il thailandese Nakarin Atiratphuvapat (Honda Asia) si era fermato a 1:52.782. Alle spalle di Lopez si è classificato il nostro Marco Bezzecchi (KTM Redox) con 39 millesimi di distacco, ma il riminese non ha potuto concludere, per una caduta, il suo ultimo tentativo, nel quale viaggiava con 271 millesimi di vantaggio. Terza posizione per Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini) a 94, mentre è quarto il nipponico Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) con 140.



In quinta posizione troviamo Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) con 343 millesimi di ritardo, mentre è sesto il campione del mondo Jorge Martin (Honda Gresini) a 668. Completano la top ten Andrea Migno (KTM Angel Nieto) settimo a 751, quindi il giovane turco Can Oncu (Red Bull KTM Ajo) ottavo a 898, che precede altri due italiani, Niccolò Antonelli (Honda SIC58) nono a 967 e Enea Bastianini (Honda Leopard) decimo a 1.079.

Gli altri italiani: 15esimo Stefano Nepa (KTM CIP) a 1.719, quindi 16esimo Celestino Vietti (Sky Racing VR46) a 1.812, 22esimo Dennis Foggia (Sky Racing VR46) a 2.505, davanti a Tony Arbolino (Honda Marinelli) a 2.604.

La prima giornata di prove libere ha messo in mostra Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio pronti a chiudere la loro stagione con un acuto, ma dovranno portare particolare attenzione al meteo che, se per domani parla di ridotto rischio di precipitazioni, per quanto riguarda la gara di domenica sembra davvero parlare di pioggia battente.

CLASSIFICA TEMPI FP2 MOTO3 GP VALENCIA 2018

1 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.3 1’51.873

2 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 214.7 1’51.912 0.039 / 0.039

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 212.6 1’51.967 0.094 / 0.055

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.1 1’52.013 0.140 / 0.046

5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 216.7 1’52.216 0.343 / 0.203

6 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 210.0 1’52.541 0.668 / 0.325

7 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 209.3 1’52.624 0.751 / 0.083

8 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1’52.771 0.898 / 0.147

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 214.0 1’52.840 0.967 / 0.069

10 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 209.8 1’52.952 1.079 / 0.112

11 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 210.0 1’53.108 1.235 / 0.156

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 212.2 1’53.242 1.369 / 0.134

13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 214.7 1’53.402 1.529 / 0.160

14 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.0 1’53.557 1.684 / 0.155

15 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 214.4 1’53.592 1.719 / 0.035

16 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.8 1’53.685 1.812 / 0.093

17 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 206.9 1’53.743 1.870 / 0.058

18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 211.6 1’53.968 2.095 / 0.225

19 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 212.0 1’54.013 2.140 / 0.045

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 212.1 1’54.243 2.370 / 0.230

21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 209.9 1’54.249 2.376 / 0.006

22 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.3 1’54.378 2.505 / 0.129

23 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 215.6 1’54.477 2.604 / 0.099

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.0 1’54.633 2.760 / 0.156

25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 208.9 1’55.005 3.132 / 0.372

26 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 212.6 1’55.051 3.178 / 0.046

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 212.0 1’55.265 3.392 / 0.214

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 214.1 1’55.593 3.720 / 0.328

29 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 208.4 1’56.431 4.558 / 0.838

26 Izam IKMAL MAL Petronas Sprinta Racing Honda 210.3 2’00.484 8.611 / 4.053

