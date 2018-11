Moto3, GP Valencia 2018: risultati e classifiche qualifiche. Tony Arbolino si aggiudica l’ultima pole dell’anno davanti ad Atiratphuvapat e McPhee, 6° Bezzecchi, 13° Martin

Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) è il più veloce nelle qualifiche di Moto3 del Gran Premio di Valencia 2018 e conquista una sensazionale pole position, la seconda della stagione. Il pilota italiano ha compiuto un autentico capolavoro strategico rischiando il tutto per tutto nell’ultimo run, in cui è stato uno dei pochi a montare le gomme d’asciutto in una situazione davvero al limite. Le condizioni della pista hanno influenzato l’andamento del turno, con un asfalto che si è progressivamente asciugato permettendo ad alcuni piloti tra cui Arbolino e Oettl di prendersi il rischio di montare le gomme slick per l’ultimo tentativo di time-attack. L’azzardo ha pagato per Tony, che ha stampato un 1:46.773 proprio sulla bandiera a scacchi precedendo di 244 millesimi il sorprendente thailandese Nakarin Atiratphuvapat (Honda Team Asia) e di 343 l’esperto scozzese John McPhee (CIP – Green Power).

Straordinaria seconda fila in griglia per la wild-card turca Can Oncu (Red Bull KTM Ajo), che ha a lungo accarezzato il sogno di ottenere anche la pole position per poi terminare il turno con il quarto tempo a 0.563 dalla vetta. Completano la seconda fila il padrone di casa spagnolo Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) ed il riminese Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP), staccati rispettivamente di 0.658 e di 1.003. Lo specialista del time-attack e campione iridato Jorge Martin, il quale stava per entrare in pista con le slick per poi desistere, non è riuscito a mettere insieme un giro perfetto nel finale stampando solo il 13° tempo ad 1″3 di ritardo dalla prestazione di Arbolino. La quinta fila verrà occupata anche da Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, i quali non sono mai stati realmente in lotta per le prime posizioni in questo turno.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP VALENCIA 2018 – MOTO3

1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 219.0 1’46.773

2 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 215.3 1’47.017 0.244 / 0.244

3 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 215.8 1’47.116 0.343 / 0.099

4 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1’47.336 0.563 / 0.220

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1’47.431 0.658 / 0.095

6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 215.9 1’47.776 1.003 / 0.345

7 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 219.0 1’47.783 1.010 / 0.007

8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 217.6 1’47.796 1.023 / 0.013

9 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 215.9 1’47.826 1.053 / 0.030

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 213.7 1’47.880 1.107 / 0.054

11 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.0 1’47.896 1.123 / 0.016

12 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 215.6 1’48.069 1.296 / 0.173

13 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 219.0 1’48.124 1.351 / 0.055

14 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 216.7 1’48.216 1.443 / 0.092

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.7 1’48.357 1.584 / 0.141

16 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 216.6 1’48.435 1.662 / 0.078

17 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.6 1’48.543 1.770 / 0.108

18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.3 1’48.614 1.841 / 0.071

19 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 213.3 1’48.772 1.999 / 0.158

20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 218.4 1’48.894 2.121 / 0.122

21 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 211.5 1’49.027 2.254 / 0.133

22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 217.2 1’49.469 2.696 / 0.442

23 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 215.4 1’49.696 2.923 / 0.227

24 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.0 1’49.802 3.029 / 0.106

25 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 217.2 1’49.980 3.207 / 0.178

26 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 217.0 1’50.011 3.238 / 0.031

27 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 214.5 1’50.145 3.372 / 0.134

28 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 216.7 1’51.870 5.097 / 1.725

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 213.0 1’52.119 5.346 / 0.249

30 26 Izam IKMAL MAL Petronas Sprinta Racing Honda 214.8 1’53.093 6.320 / 0.974













