Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano non sa più vincere, a Vienna arriva la quarta sconfitta di fila

In archivio anche la 23ma giornata di EBEL 2018-2019, che ha visto Bolzano cadere per la quarta volta nelle ultime 4 sfide, stavolta sul campo del Vienna, squadra che prima di stasera condivideva il terzo posto proprio con gli italiani, in un match più equilibrato di quanto non dica il risultato finale di 5-2.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo 5′ dal fischio d’inizio con la rete di Emil Romig, su passaggio vincente di Julian Grosslercher. La reazione degli ospiti arriva negli ultimi minuti del primo periodo e porta la firma dell’azzurro Luca Frigo, lanciato dal canadese Alex Petan. Nella seconda ripresa gli austriaci prendono il largo e trovano il doppio vantaggio grazie alle marcature di Rafael Rotter, su assist di Andreas Nodl, e Riley Holzapfel, servito dal connazionale canadese Kelsey Tessier. Bolzano non molla e al 5′ della terza frazione riapre l’incontro ancora sull’asse Frigo–Petan, ma, a poco meno di 4 minuti dal termine, arriva il gol che chiude definitivamente la partita, marcato Chris DeSousa, imbeccato da Alex Wall in situazione di powerplay, seguito dal sigillo a porta vuota di Romig, ancora in superiorità numerica, per il 5-2 finale.

In classifica da sottolineare il sorpasso in testa del Klagenfurt ai danni del Graz, mentre Bolzano continua ad avere un margine rassicurante per rimanere in zona playoff, nonostante le ultime prestazioni rivedibili. Diventa importante, a questo punto, tornare a vincere venerdì, quando le Foxes ospiteranno il modesto Fehervar AV19, in grado, però, di imporsi clamorosamente contro gli ex capiclassifica del Graz nella sfida di stasera. Per la classifica completa dell’EBEL clicca QUI.













Foto: Carola Fabrizia Semino