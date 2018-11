Champions League calcio, la Juventus si qualifica se…Tutte le combinazioni della sfida col Valencia. In palio anche il primo posto

La Juventus va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I bianconeri affronteranno il Valencia allo Stadium: questa sera (ore 20.45) i Campioni d’Italia se la dovranno vedere contro gli spagnoli, già sconfitti al Mestalla e distaccati di quattro punti in classifica generale.



I ragazzi di Massimiliano Allegri, al comando del gruppo H con due lunghezze di margine sul Manchester United contro cui hanno perso tre settimane fa, puntano al passaggio del turno: basta un pareggio per raggiungere un obiettivo, la vittoria sarebbe fondamentale per continuare a inseguire con più convinzione il primo posto. Di seguito le combinazioni in base alle quali la Juventus si qualificherebbe agli ottavi di finale della Champions League se…

CLASSIFICA GIRONE H:

Juventus 9 punti, Manchester United 7 punti, Valencia 5 punti, Young Boys 1 punto.

Oggi (27 novembre): Juventus-Valencia, Manchester United-Young Boys

Mercoledì 12 dicembre: Young Boys-Juventus, Valencia-Manchester United

LA JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE:

– Vince o pareggia col Valencia.

In caso di sconfitta tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata quando la Juventus affronterà lo Young Boys mentre il Valencia incrocerà lo United.

LA JUVENTUS VINCE IL GIRONE SE:

– Vince col Valencia e il Manchester United non batte lo Young Boys.

In tutti gli altri casi il verdetto sarebbe rimandato all’ultima giornata. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti tra United e Juventus, gli inglesi avrebbero la meglio in virtù dello scontro diretto.













