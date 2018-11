Pagelle Juventus-Valencia 1-0, Champions League 2019: Cristiano Ronaldo magico, Mandzukic risolve

La Juventus ha sconfitto il Valencia per 1-0 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Di seguito le pagelle dei bianconeri scesi in campo allo Stadium.

PAGELLE JUVENTUS-VALENCIA 1-0:

JUVENTUS:

SZCZESNY: 7,5. Si inventa un clamoroso miracolo sul colpo di testa di Diakhaby allo scadere del primo tempo: salva la porta della Juventus evitando un gol fatto e contribuisce in maniera decisiva sul successo dei bianconeri.

ALEX SANDRO: 6,5. Buon lavoro sulla fascia, si propone in avanti con una certa insistenza e si fa vedere bene anche in fase difensiva. Lascia poi il campo per Cuadrado.

(CUADRADO): 6. Ingresso propositivo a partita in corso, permette di tenere alta la squadra e si fa apprezzare in diversi frangenti.



CHIELLINI: 7. Una torre nel cuore della difesa, scherma i diversi tentativi dei rivali mettendo sempre il fisico e recuperando in molteplici circostanze.

BONUCCI: 6,5. Prestazione di sostanza accanto a Bonucci, si fa sempre trovare pronto ed è puntuale nei suoi interventi.

CANCELO: 7. Come sempre show sulla fascia, corre con costanza, mette in difficoltà gli avversari ed è fondamentale nella manovra dei bianconeri.

MATUIDI: 5,5. Fatica tanto a centrocampo, sia in fase di costruzione che in fase di interdizione prendendosi anche un cartellino giallo: ci si aspettava qualcosa di più.

PJANIC: 6. Tiene sempre in mano il pallino del gioco anche se non ci sono delle invenzioni illuminanti che è solito regalarci.

BENTACUR: 5,5. Prestazione poco soddisfacente a centrocampo, non riesce a trovare gli spazi giusti e fatica a decollare.

DYBALA: 5,5. Commette qualche imprecisione di troppo, ci si poteva aspettare qualche giocata più incisiva là davanti e invece a tratti si perde tra le maglie della difesa avversaria.

(DOUGLAS COSTA): S.V.

CRISTIANO RONALDO: 8. L’assist magico per il gol di Mandzukic vale il prezzo del biglietto, una giocata che soltanto un fenomeno del suo calibro avrebbe potuto realizzare. CR7 è onnipresente, il vero faro di una Juventus poco brillante ma vincente.

MANDZUKIC: 7. Il suo killer instict non si smarrisce mai, si fa trovare pronto sull’assist di Ronaldo e insacca con grande tranquillità regalando il successo ai padroni di casa.

VALENCIA:

Neto 6, Wass 6, Gabriele 6, Diakhaby 6,5, Gaya 6, Coquelin 5,5, Kondogbia 5,5, Parejo 6, Guedes 6, Rodrigo 5, Mina 5













Foto: Barni Shutterstock.com