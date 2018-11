Calcio, Champions League 2018-2019: una Juventus obbligata a vincere ospita il Valencia

Torna la Champions League di calcio, con la quarta giornata che è già pronta a dare verdetti importanti per quanto riguarda la fase a gironi. Nel Gruppo H all’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida fondamentale tra Juventus e Valencia, in programma mercoledì alle 21. I bianconeri, che nella Serie A stanno davvero dominando in lungo e in largo (già in fuga con 8 punti di vantaggio sul Napoli, prima delle inseguitrici), hanno incassato l’unico passo falso stagionale proprio nella massima competizione europea, nell’ultima uscita casalinga con il Manchester United.

L’obiettivo è dunque quello di riscattare il clamoroso ribaltone subito con i Red Devils, quando sembrava esser già archiviata la pratica qualificazione. Un pareggio con gli spagnoli significherà certezza del passaggio del turno, ma i ragazzi di Allegri sono obbligati a vincere per poter lasciar lontana la squadra di Mourinho in chiave prima piazza nel girone. Bianconeri che partiranno ovviamente con i favori del pronostico, ancor di più con il fattore campo da sfruttare: all’andata in un match complicato riuscirono a spuntarla in Spagna per 2-0.

In campo Chiellini e compagni con la formazione tipo: un 4-3-3 che vedrà Cancelo ed Alex Sandro sulle fasce, Szczesny che torna a difendere i pali, il centrocampo formato da Pjanic-Bentancur-Matuidi e il tridente con Mandzukic e Dybala a supporto della stella Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese vorrà riscattarsi dopo la clamorosa espulsione (molto discussa) arrivata al Mestalla all’andata. Per la squadra di Marcelino importanti le assenze di Piccini e Cheryshev, in porta l’ex di lusso Neto, a centrocampo la meteora del campionato italiano Kondogbia, davanti i pericoli Rodrigo e Santi Mina.













