Juventus-Valencia, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Oggi, martedì 27 novembre, riprende il cammino europeo della Juventus nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione guidata da Massimiliano Allegri scenderà in campo alle 21.00 contro gli spagnoli del Valencia per cercare una vittoria che assicurerebbe l’accesso agli ottavi di finale. Sfida da non sottovalutare per i bianconeri, reduci dalla beffarda sconfitta contro il Manchester United nel finale. La squadra iberica tenterà a tutti di costi di fare risultato per mantenere aperte le speranze di qualificazione.

Per l’occasione la Juventus dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. Allegri schiererà dal primo minuto diversi giocatori tenuti a riposo contro la Spal come Szczesny tra i pali, Chiellini al centro della difesa e soprattutto Paulo Dybala dietro le due punte Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Sugli esterni favoriti Cancelo e Alex Sandro, mentre a centrocampo i bianconeri dovrebbero riproporre il terzetto Pjanic, Bentancur e Matuidi. Il Valencia di Marcelino risponderà con un solido 4-4-2, dove i pericoli principali saranno Santi Mina e Rodrigo al centro dell’attacco. Nella formazione iberica ci saranno anche due vecchie conoscenze del calcio italiano come l’ex juventino Neto in porta e Kondogbia in mezzo al campo.



La partita è in programma oggi, martedì 27 novembre, all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.00. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva da Sky sul canale 204 (Sky Sport Arena). La sfida sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. OA Sport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un’azione del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE

ore 21.00 Juventus-Valencia

diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Valencia (4-4-2): Neto; Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Santi Mina, Rodrigo













