LIVE F1, Test Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: 27 novembre. Raikkonen debutta con l’Alfa Romeo-Sauber, si provano le Pirelli 2019

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina i team si ritroveranno per provare le gomme Pirelli 2019 e, nello stesso tempo, consentire ai piloti di girare con alcuni componenti funzionali alle vetture dell’anno prossimo.

La Mercedes si affiderà in questo day-1 al finlandese Valtteri Bottas, reduce da un’annata negativa nella quale la vittoria, anche per un pizzico di sfortuna, non è arrivata. In Ferrari, prima di vedere Charles Leclerc vestito di Rosso, sarà Sebastian Vettel a portare per primo in pista la monoposto del Cavallino Rampante mentre Max Verstappen sarà al volante della Red Bull. In Renault, nonostante il terrificante crash di domenica gara, Nico Hulkenberg si metterà a lavoro per accumulare giri ed informazioni. In McLaren sarà l’esordiente Lando Norris a dare il via alle danze. Grande curiosità per la Williams e l’Alfa Romeo Sauber. La macchina di Grove vedrà avvicendarsi i due nuovi piloti: George Russell, campione del mondo della F2, e Robert Kubica, tornato ad essere pilota titolare a 8 anni di distanza dall’ultima volta dopo il brutto incidente nel rally ad Andora. Ci sarà poi l’esordio di Kimi Raikkonen con la nuova vettura. Il finlandese, dopo aver lasciato Maranello, è pronto per questa nuova avventura e vedremo come saprà calarsi nella parte.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE ella prima giornata di test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 06.00 italiane. Buon divertimento!

06.30: Sebastian Vettel esce dai box con la sua Ferrari nel frattempo:

06.27: La Haas con Fittipaldi effettuerà un lavoro di comparazione tra gli pneumatici 2019 e quelli 2018 Pirelli, come viene sottolineato da questo tweet:

Hi @PiFitti: good to see you out with @HaasF1Team! Teams will test 2019 tyres over the next two days with current cars as well as the 2018 tyres for comparison purposes. Both will be marked with the usual colours. pic.twitter.com/Edxfd1W9np — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 27, 2018

06.24: Si può notare che Kimi si sia presentato con una tuta completamente bianca per questo suo primo giorno con l’Alfa Romeo-Sauber.

06.23: Nessuno dunque ha ottenuto un tempo quando sono trascorsi poco più di 23 minuti dall’inizio delle prove.

06.20: Un’altra immagine di Kimi ai box con l’Alfa Romeo-Sauber. E’ lui l’osservato speciale:

06.17: Torna il silenzio ad Abu Dhabi coi piloti ai box.

06.14: Installation lap per tutti i piloti in queste prime fasi.

06.11: Ed eccolo il momento tanto atteso: Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo-Sauber che inizia la sua avventura:

06.10: Fuori dai box anche Lando Norris. L’inglese, ricordiamo, prenderà in posto del belga Stoffel Vandoorne nel 2019 e sarà affiancato da Carlos Sainz, con quest’ultimo che scenderà in pista nella giornata di domani

06.08: Segue il tedesco, la Williams di George Russell, campione del mondo di F2.

06.07: Nico Hulkenberg, protagonista di uno spettacolare incidente nel corso dell’ultima gara, è il primo ad entrare in pista con la Renaut:

06.06: Pirelli ha comunicato le mescole che saranno a disposizione di team e piloti in questa due giorni di test. Per quanto riguarda la gamma 2018 saranno presenti le mescole Hard, Medium, Soft, Supersoft, Ultrasoft, Hypersoft. In relazione al 2019, invece, come sappiamo nella prossima stagione ci sarà una semplificazione a livello estetico, con le gomme del weekend che saranno sempre contraddistinte dai nomi Supersoft, Soft e Medium indipendentemente dall’effettiva mescola utilizzata. Per questo, le mescole 2019 a disposizione per questi test saranno numerate dall’1 al 5, partendo dalla più dura alla più morbida. Per quanto riguarda la mescola 4, ne sarà presente una seconda versione di “backup”.

06.03: Ecco l’elenco dei piloti per questa prima giornata:

Mercedes – Bottas

Ferrari – Vettel

Red Bull – Verstappen

Williams – Russell/Kubica

Renault – Hulkenberg

Force India – Perez/Stroll

Alfa Romeo Sauber – Raikkonen

Toro Rosso – Gelael

McLaren – Norris

Haas – Fittipaldi

06.00: Si comincia!!

