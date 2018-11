F1, Test Abu Dhabi 2018: si provano le gomme Pirelli per il 2019. Charles Leclerc sale sulla Ferrari, Raikkonen sulla Sauber!

Il Mondiale 2018 di Formula Uno si è appena concluso, ma non è ancora tempo di vacanze per team, piloti e meccanici. Domani e dopodomani (martedì 27 e mercoledì 28 novembre) infatti, saranno di scena i test Pirelli sul circuito di Abu Dhabi, dove si è appena corsa l’ultima gara della stagione. Sul tracciato di Yas Marina i protagonisti avranno 18 ore a disposizione (nove per ogni giornata, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 italiane) per tastare con mano i nuovi pneumatici della casa milanese in edizione 2019.

La prima novità che vedremo sulla pista incastonata tra Golfo Persico e deserto degli Emirati, saranno le nuove colorazioni degli pneumatici. Dal Gran Premio di Australia di marzo, infatti, vedremo tre marchiature, fisse, per ogni appuntamento: bianca, gialla e rossa, che andranno a sottolineare una gomma dura, una media e una soft per il fine settimana.

I piloti, quindi, potranno rendersi conto in prima persona delle compagne di viaggio dei 21 appuntamenti della prossima stagione. Le gomme sono diventate, sempre più, il vero ago della bilancia in questa F1 moderna, per cui sfruttare sin da oggi, ogni chilometro a disposizione, aiuterà tecnici ed ingegneri in vista dei test invernali che si svolgeranno, come sempre, a Barcellona nel mese di febbraio.

Oltre alle novità rappresentate dagli pneumatici, ci sarà notevole curiosità per vedere chi sarà impegnato in pista. A Yas Marina, infatti, vedremo Charles Leclerc fare il suo esordio ufficiale da pilota di Maranello (anche se ha già disputato altri test sulla Rossa) per dare il via ad una nuova era in casa Ferrari. il pilota monegasco sarà schierato in questi test assieme a Sebastian Vettel, mentre le novità non mancheranno anche nelle altre scuderie. In primo luogo Kimi Raikkonen cambierà casacca e sarà nell’abitacolo della Alfa Romeo Sauber, dando il via ad una nuova importante avventura nonostante i 39 anni compiuti. Farà un certo effetto non vedere più “Ice Man” in tuta Ferrari dopo 152 gare disputate, ma il futuro è, e sarà, Charles Leclerc, ed il passaggio di consegne non poteva che essere inevitabile.

La Williams, per esempio, vedrà girare la line-up del prossimo campionato, quindi il britannico George Russell e, soprattutto, Robert Kubica. In Red Bull, invece, ci sarà l’esordio del francese Pierre Gasly al posto di un Daniel Ricciardo che, invece, non potrà acclimatarsi in Renault. Sul sedile di Gasly si siederà da questi test il russo Daniil Kvyat. Discorso simile a Ricciardo anche per Carlos Sainz che lascia la Renault ma non potrà provare immediatamente sulla sua McLaren. In casa Haas, invece, nella giornata di mercoledì vedremo all’opera lo statunitense Louis Deletraz per un altro esordio assoluto.

Ci attendono due giorni di capitale importanza, dunque, sul tracciato di Abu Dhabi. Non sono test ufficiali, perchè sono voluti dalla Pirelli per provare le gomme della prossima stagione, ma inizieremo già a capire qualcosa in vista del ritorno in pista a febbraio per i test invernali. La Formula Uno è pronta per andare in vacanza, ma prima proverà a sfruttare 18 ore di lavoro per mettere i primi mattoncini in vista del 2019. Sin da ora.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI