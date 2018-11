LIVE F1, Test Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: 28 novembre, scende in pista Leclerc con la Ferrari

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei test di Formula Uno ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina si preannuncia una giornata ricca di spunti interessanti in queste prove che le monoposto faranno con gli pneumatici 2019 della Pirelli.

Anzitutto ci sarà l’esordio di Charles Leclerc sulla Ferrari. Il monegasco farà la sua prima apparizione da alfiere ufficiale del Cavallino Rampante e l’emozione per lui non sarà poca. C’è grande curiosità su come il campione del mondo della F2 2017 saprà adattarsi alla SF71H. Dopo che nel primo giorno Sebastian Vettel ha chiuso davanti a tutti, sarà interessante verificare come Charles risponderà. La voglia di arrivare non gli manca per cui spetterà a lui il ruolo di osservato speciale.

In chiave italiana vedremo Antonio Giovinazzi. Il nostro portacolori ha finalmente una chance nel Circus e con una scuderia in ascesa come l’Alfa Romeo-Sauber ci sono possibilità per fare bene. Sempre in tema di novità ci sarà la prima di Pierre Gasly nell’abitacolo della Red Bull. Dopo aver ottenuto degli ottimi riscontri con la Toro Rosso, il transalpino ha la sua chance con la squadra di Milton Keynes e cercherà di esprimere il 100% delle sue potenzialità. La Mercedes invece impiegherà ancora una volta Valtteri Bottas per completare il proprio programma.

IL PROGRAMMA – LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI