LIVE F1, GP Brasile 2018 in DIRETTA: prove libere 1. Ferrari subito all’attacco

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sullo splendido circuito di Interlagos vetture e piloti faranno la conoscenza della pista per prepararsi in vista di qualifiche e gara, tenendo particolare attenzione alle gomme ed al meteo, sempre ballerino quando si corre a San Paolo. Il titolo è già stato assegnato a Lewis Hamilton, per cui la situazione è da “liberi tutti”. Si annuncia, quindi, grande spettacolo, con i protagonisti che potranno correre senza pressioni particolari, ma con la consueta voglia di vincere. Sebastian Vettel vuole la riscossa dopo diverse gare sfortunate, la Mercedes vuole capire se i problemi delle ultime gare saranno messi alle spalle, mentre Max Verstappen cercherà il bis dopo il successo in Messico.

La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile prenderà il via alle ore 14.00 italiane (le 10.00 di San Paolo). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dei primi novanta minuti di azione sulla pista di Interlagos. Si inizia a fare sul serio ad Interlagos tra Ferrari e Mercedes!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Il programma completo del fine settimana

L’analisi della situazione arrivando ad Interlagos

L’analisi sul momento di Sebastian Vettel

Le 5 risposte che dovrà darci il GP del Brasile

La questione Mercedes-fori

Le parole di Sebastian Vettel

Le parole di Lewis Hamilton

FOTOCATTAGNI