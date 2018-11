Sebastian Vettel, GP Brasile F1 2018: “Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi, non mi interessa altro”

Sebastian Vettel appare più sereno e tranquillo alla vigilia del weekend del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, ormai conscio che il campionato piloti è andato in archivio in favore di Lewis Hamilton, cerca di concentrarsi per tornare alla vittoria nelle ultime due gare e porre fine al digiuno di successi che dura dal GP del Belgio.

Sei gare senza successi per Seb e l’obiettivo è quello di far sorridere il Cavallino Rampante: “Non sono interessato a quello che è accaduto in Messico o quello che potrà accadere nel 2019. Ho solo pensato a staccare un secondo da quello che mi circondava per trovare la giusta concentrazione in vista delle ultime due corse dell’anno. Abbiamo una macchina vincente e quindi puntiamo ad imporci qui e ad Abu Dhabi per chiudere in modo decoroso quest’annata“, le parole di Vettel ai microfoni di Sky Sport.

Un appuntamento nel quale è ancora in ballo il titolo dei costruttori: la Mercedes vanta 55 punti di vantaggio sulla Rossa e può permettersi di amministrare. Dal canto suo la scuderia di Maranello proverà a tenere aperto il discorso fino alla fine e di questo ha parlato Kimi Raikkonen: “Il Mondiale dei costruttori è quello che conta maggiormente per il team. Non mi metto pensare se sia facile o difficile anche perché lo vedremo nelle ultime due gare“, ha dichiarato Kimi.

Un round che potrebbe essere un po’ speciale essendo l’ultimo che farà con i colori della Ferrari, visto il suo passaggio all’Alfa Romeo-Sauber l’anno prossimo, e trattandosi anche del circuito dove vinse il suo titolo nel 2007. Per il finlandese, però, non c’è nulla di diverso: “Non provo sensazioni particolari, per me non è cambiato niente“, la chiosa del nordico.













