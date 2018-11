F1, GP Brasile 2018: come vederlo in tv su Sky e TV8. Programma, orari e calendario del fine settimana

Dopo un weekend di pausa, il circus della Formula Uno si trasferisce ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo appuntamento della stagione. Assegnato il titolo iridato piloti in Messico a Lewis Hamilton con due gare d’anticipo, è ancora (parzialmente) in bilico il Mondiale costruttori con una situazione che vede la Mercedes in testa con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari in vista delle ultime due tappe stagionali che assegnano complessivamente 86 punti. Di fatto serve un’autentica impresa alla Rossa per ribaltare una situazione davvero disperata, in cui ci sarà bisogno anche di almeno un ritiro da parte degli avversari oltre a due doppiette (evento mai verificatosi nel 2018) su due da parte di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Il fine settimana brasiliano comincerà venerdì 9 novembre con lo svolgimento delle prove libere e si concluderà con la corsa che si disputerà domenica 11 alle ore 18.10 italiane. Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, inoltre TV8 manderà in onda le qualifiche e la gara in tempo reale. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni a partire dal venerdì, per non perdervi nemmeno un minuto del penultimo appuntamento della stagione del Mondiale di F1. Di seguito il calendario completo e la programmazione dettagliata dell’evento.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 18.00-19.30, F1, Prove libere 2, diretta

SABATO 10 NOVEMBRE

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 19.45, 21.30 e 23.15, F1, Qualifiche, repliche

DOMENICA 11 NOVEMBRE

ore 18.10, F1, Gara, diretta

ore 21.30 e 24.00, F1, Gara, repliche

La programmazione di TV8/HD

SABATO 10 NOVEMBRE

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

DOMENICA 11 NOVEMBRE

ore 18.10, F1, Gara, diretta













