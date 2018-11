LIVE F1, GP Brasile 2018 in DIRETTA: prove libere 2 in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. A Interlagos si torna in pista per 90 minuti fondamentali in vista delle qualifiche e della gara, i piloti devono effettuare la migliore messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling col tracciato per non farsi trovare. Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nella prima sessione ma Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono in scia, tre piloti nell’arco di un decimo e con Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas che proveranno a farsi sentire dopo un primo turno un po’ sottotono.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

Cronaca delle prove libere 1













18.07 Buon giro di Vettel che parte con un 1:09.990 con le soft. Mezzo secondo rifilato al compagno con una mescola di vantaggio.

18.06 Vettel scende in pista per il suo primo run, Raikkonen si migliora di un decimo e le due Haas si inseriscono alle spalle del finnico.

18.04 Kimi rompe il ghiaccio e fa segnare un 1:10.587 con le medie, distante 1″5 dal miglior tempo di Vestappen nella prima sessione.

18.02 Il finlandese non rientra ai box e si lancia per il primo giro cronometrato con gomme medie.

18.01 Viene annunciato un 40% di probabilità di pioggia per la seconda parte del turno. Ferrari subito in pista per Raikkonen per un installation lap.

18.00 SEMAFORO VERDE! Si comincia con le prove libere 2.

17.57 Ci siamo quasi, mancano solo tre minuti all’inizio della seconda sessione di libere ad Interlagos. C’è un fortissimo vento che potrebbe anche avvicinare al circuito delle nuvole minacciose…

17.55 Le FP2 si disputeranno con condizioni atmosferiche favorevoli, la temperatura dell’asfalto si aggira attorno ai 33°C ed il rischio pioggia sembra scongiurato.

17.51 Uno dei temi più importanti del weekend di gara brasiliano sarà la gestione del degrado dei pneumatici in vista della corsa, in cui anche le alte temperature dell’asfalto potrebbero complicare il progetto dei team di adottare una strategia con una sola sosta.

17.48 L’unico grande obiettivo ancora raggiungibile dalla Ferrari è il titolo costruttori, anche se la situazione di classifica è molto sfavorevole dato che la Mercedes comanda con 55 punti di vantaggio sulla Rossa.

1 MERCEDES 585

2 FERRARI 530

3 RED BULL RACING TAG HEUER 362

4 RENAULT 114

5 HAAS FERRARI 84

6 MCLAREN RENAULT 62

17.44 Il Mondiale piloti è già stato assegnato in Messico a Lewis Hamilton, ma rimane aperta la lotta per il terzo posto nella classifica generale e per la leadership della graduatoria dei piloti che non fanno parte dei top team. Di seguito la classifica aggiornata del Mondiale:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 358

2 Sebastian Vettel GER FERRARI 294

3 Kimi Räikkönen FIN FERRARI 236

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 227

5 Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 216

6 Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 146

7 Nico Hulkenberg GER RENAULT 69

8 Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 57

9 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 53

10 Fernando Alonso ESP MCLAREN RENAULT 50

17.41 Dopo aver accusato in Messico l’ottavo ritiro di una stagione da dimenticare, Daniel Ricciardo utilizzerà un nuovo Turbo in questo weekend e per questo verrà penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

17.37 Il secondo turno di libere ci fornirà indicazioni più attendibili sia sul passo gara che sulla velocità pura da parte dei vari team nel giro secco, tenendo conto che Ferrari e Mercedes di solito non spingono al massimo fino al sabato.

17.34 Precedentemente si è svolta una prima sessione di prove molto equilibrata tra i tre top team specialmente nella simulazione del giro secco da qualifica. Verstappen ha stampato il miglior tempo davanti a Vettel e Hamilton, ma i tre sono racchiusi in meno di un decimo. Più attardati Ricciardo, Raikkonen e Bottas, che devono compiere un passo in avanti per competere con i rispettivi compagni di squadra in vista delle qualifiche.

17.30 Buonasera e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, ventesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1.

