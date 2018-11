F1, GP Brasile 2018: le 5 risposte che dovrà darci la gara di Interlagos

Dopo aver festeggiato il quinto titolo mondiale di Lewis Hamilton, il Mondiale di Formula Uno 2018 si appresta a vivere il suo penultimo atto della stagione, recandosi a San Paolo per il Gran Premio del Brasile. Sul tracciato di Interlagos vivremo un fine settimana particolare, con tutti i piloti senza pressioni particolari e, quindi, pronti a regalarci grande spettacolo. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio gli spunti più importanti del weekend brasiliano, con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che vivranno giornate ben differenti l’uno dall’altro.

1 Sebastian Vettel saprà tornare al successo?

il volto di Seb Vettel dopo il Gran Premio del Messico non lasciava troppo spazio alle interpretazioni. Il tedesco era svuotato a livello di energie mentali. Aveva perso ufficialmente il titolo e, come ben sa, soprattutto per errori suoi. I complimenti fatti a Lewis Hamilton sono stati davvero splendidi e da brividi, ma l’ex Red Bull per la testa ha anche altro, ovvero la voglia di riscattarsi, sin da subito. Un anno fa ad Interlagos vinse brillantemente la gara (approfittando della partenza dal fondo del gruppo dell’inglese) e ora, 12 mesi dopo, ha la necessità di ripetersi. Non tanto per il presente, quanto per il futuro, per riportare il sereno all’interno del team, per rimettere in sesto i rapporti interni e, soprattutto, per regalarsi una gioia che, effettivamente, non coglie dal GP del Belgio. Da quel momento in avanti è iniziato l’incubo…

2 Lewis Hamilton avrà staccato la spina?

Finalmente “LH” ha potuto festeggiare il suo quinto titolo iridato, raggiungendo il leggendario Juan Manuel Fangio. Dopo 19 tappe quanto mai intense sarebbe umano vedere un Hamilton meno “cattivo” e concentrato nel fine settimana di San Paolo. Un anno fa, per esempio, andò a sbattere nella Q1, dimostrando di non essere più a quel livello di attenzione clamorosa che ci aveva abituato, sarà così anche in questa occasione? Conoscendo l’animo umano potrebbe accadere, ma notando che l’inglese non vince da due gare, siamo certi che l’alfiere della Mercedes farà di tutto per tornare sul gradino più alto del podio. Un anno fa sulla pista intitolata a Carlos Pace, mise in scena una rimonta incredibile, dimostrando di avere un ottimo feeling con il tracciato paulista. Domenica, quindi, proverà a vincere di nuovo, perchè non si diventa “penta-campioni” per caso.

3 La Mercedes riproporrà i fori al posteriore?

Il grande quesito di questi mesi. Le Frecce d’argento riproporranno i tanto discussi fori nei mezzi delle gomme posteriori? Questa soluzione, portata in pista da Spa, ha reso possibile una migliore gestione della temperatura degli pneumatici posteriori delle W09, vero tallone d’Achille della stagione, ma ha anche aperto numerose discussioni. Con questo accorgimento la Mercedes ha scongiurato i problemi di blistering ma ha rischiato di infrangere il regolamento? La Federazione si è espressa con una sorta di “nulla di fatto”, per cui la scuderia di Brackley ad Austin e Messico ha preferito coprire tali fori, con conseguente calo di prestazioni notevole. Vedremo come si comporterà la Mercedes in questo fine settimana, se opterà per una scelta conservativa o meno. Di conseguenza sarà curioso capire come risponderanno gomme e vettura, con ipotesi ed illazioni che, in un caso o nell’altro, si sprecherebbero.

4 La Red Bull sarà nuovamente della partita?

Sulla carta la pista di Interlagos sembrerebbe sposarsi al meglio con le caratteristiche della vettura di Milton Keynes, essendo un tracciato ricco di curve e da carico aerodinamico. La RB14, come sempre, sta chiudendo in crescita il proprio anno ma, come visto nella scorsa edizione, il circuito brasiliano ha un notevole problema per Max Verstappen e Daniel Ricciardo: l’Arquibancadas. Si tratta, sostanzialmente, dell’ultimo settore del tracciato. Una lunghissima curva (che viene vissuta come un rettilineo) nella quale si passano i 330kmh e che, per sfortuna delle Red Bull, è in salita. In questo tratto è fondamentale la potenza del motore e, come si è visto, la Power Unit Renault da questo punto di vista perde parecchio nel confronto diretto con i rivali. Un anno fa il gap era notevole ed anche quest’anno la sensazione è che la RB14 possa cedere diversi decimi nei confronti di Ferrari e Mercedes.

5 Il meteo renderà il weekend ancor più imprevedibile?

Storicamente il GP del Brasile è sempre una gara fuori dagli schemi, sia per il tracciato in sé, sia per le tante variabili che operano, su tutte il meteo. Anche in questo fine settimana, si annuncia un clima ballerino a San Paolo. Se, però, venerdì la giornata dovrebbe svolgersi senza intoppi, per quanto riguarda sabato e domenica la pioggia potrebbe scombinare le carte in tavola. All’orario delle qualifiche, per esempio, si annuncia pioggia, anche intensa, mentre per la gara la situazione dovrebbe andare in peggioramento nel corso del GP, con una quantità minore di pioggia. Sarà una domenica imprevedibile ad Interlagos? Nel caso, se ne gioverà lo spettacolo che, in Brasile, non manca mai!

