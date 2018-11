LIVE F1, GP Abu Dhabi 2018 in DIRETTA: gara minuto per minuto

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Nello splendido scenario di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, il Circus si esibirà per l’ultimo spettacolo. In chiave iridata, non vi è nulla di importante in ballo: Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già chiuso i giochi. Tuttavia la corsa araba è ambita perchè conquistarla può essere significativo per molti aspetti.

Hamilton e le Frecce d’Argento vogliono chiudere in bellezza. Dopo aver ottenuto l’undicesima pole stagionale (la n.83 in carriera), il n.44 si aspetta di centrare l’11° successo in gara, conseguendo così più del 50% delle vittorie a disposizione dei piloti in calendario. Numeri incredibili per un pilota sempre estremamente lucido e conscio delle proprie possibilità.

Servirà l’impresa al Cavallino Rampante. La monoposto di Maranello si è dimostrata estremamente veloce nei tratti veloci della pista ma non altrettanto nell’ultimo, palesando instabilità sull’avantreno. Criticità emerse fin dal venerdì e nel sabato si è cercato nei limiti del possibile di minimizzarle, centrando la seconda fila con il tedesco Sebastian Vettel terzo e il finlandese Kimi Raikkonen quarto. La Rossa, a questo punto, dovrà badare alla gestione degli pneumatici per guardarsi dalla possibile risalita della Red Bull, estremamente rapida con benzina a bordo.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 14.10. Buon divertimento

LA GRIGLIA DI PARTENZA – LA CRONACA DELLE QUALIFICHE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.25: La Ferrari dovrà tentare l’impresa in un contesto del genere. La Mercedes vola nell’ultimo settore del tracciato di Abu Dhabi e servirà una grande partenza per evitare il dominio.

13.23: Lewis Hamilton è il favorito per questa gara: 11esima pole dell’anno, va a caccia dell’11° successo stagionale il britannico, aggiornando la pagina dei record.

13.21: Una gara decisamente particolare quello che ci apprestiamo a vivere. Sarà infatti l’ultima corsa di Kimi Raikkonen in Ferrari dopo un lungo connubio.

13.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara del Mondiale 2018 di Formula Uno, ad Abu Dhabi.

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La programmazione dell’intero weekend

Le 5 risposte del GP di Abu Dhabi

La firma di Robert Kubica con la Williams

I precedenti della Ferrari ad Abu Dhabi

La scelta delle gomme di Ferrari, Mercedes e Red Bull e le possibili strategie

FOTOCATTAGNI