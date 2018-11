Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2018: risultato e classifica qualifiche. Hamilton in pole position, Vettel terzo

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi 2018, uiltima tappa del Mondiale F1. Il britannico scatterà al palo per l’undicesima volta in stagione, il Campione del Mondo è risultato imbattibile e partirà davanti a tutti in occasione dell’ultima gara dell’anno. Doppietta Mercedes, prima fila completata da Valtteri Bottas. Sebastian Vettel ci ha provato ma si è dovuto accontentare della terza posizione davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen, a seguire le Red Bull. Di seguito la griglia di patenza del GP di Abu Dhabi 2018, ultima tappa del Mondiale F1.

GP ABU DHABI 2018: GRIGLIA DI PARTENZA E RISULTATO QUALIFICHE

1. Hamilton (Mercedes)

2. Bottas (Mercedes)

3. Vettel (Ferrari)

4. Raikkonen (Ferrari)

5. Ricciardo (Red Bull)

6. Verstappen (Red Bull)

7. Grosjean (Haas)

8. Leclerc (Sauber)

9. Ocon (Force India)



10. Hulkenberg (Renault)

11. Sainz (Renault)

12. Ericsson (Sauber)

13. Magnussen (Haas)

14. Perez (Force India)

15. Alonso (McLaren)

16. Hartley (Toro Rosso)

17. Gasly (Toro Rosso)

18. Vandoorne (McLaren)

19. Sirotkin (Williams)

20. Stroll (Williams)













