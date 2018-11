Italia-Portogallo, Nations League calcio 2019: orario d’inizio, come vederla in tv e le probabili formazioni. La guida completa

Lo Stadio San Siro di Milano è pronto per ospitare Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019. Alla Scala del Calcio andrà in scena un incontro determinante per le sorti del nostro girone: ai Campioni d’Europa basta un punto per vincere il girone e qualificarsi alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA, gli Azzurri invece devono assolutamente vincere e poi sperare che i lusitani perdano con la Polonia nell’ultimo incontro in programma il 20 novembre a Guimaraes (ci andrebbe bene anche un pareggio a patto di vincere con almeno due gol di scarto).



L’Italia tornerà così a calcare il manto erboso dello stesso impianto che dodici mesi fa fu teatro della nostra mancata qualificazione ai Mondiali. I ragazzi di Roberto Mancini cercheranno di scacciare gli spettri, vorranno dimenticare il brutto ricordo dell’umiliazione subita contro la Svezia e proveranno a rilanciarsi definitivamente: il pubblico che gremirà gli spalti vuole lasciarsi alle spalle quei brutti momenti e spera di vedere un gioco spumeggiante e convincente. Si dovrebbe puntare sul 4-3-3 col tridente leggero desideroso di mettere in difficoltà gli avversari con la speranza di tornare al gol che è stato il nostro tallone d’Achille nell’ultimo periodo, difesa a quattro molto rocciosa per limitare Andrè Silva e compagni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Portogallo con anche le probabili formazioni che vedremo in campo per questo incontro valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-PORTOGALLO: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 17 NOVEMBRE:

20.45 Italia-Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

ITALIA-PORTOGALLO: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne

PORTOGALLO (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silva; André Silva

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR SE…

– Vince con qualsiasi risultato e poi il Portogallo perde contro la Polonia

– Batte il Portogallo con almeno due gol di scarto e poi i lusitani non battono la Polonia

