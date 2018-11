Baseball, la European Champions Cup 2019 si giocherà a Bologna e Castenaso

La CEB (Confederation of European Baseball) ha assegnato l’organizzazione della European Champions Cup 2019. L’Italia può sorridere, perché la destinataria dell’onere è Bologna, assieme a Castenaso: era dal 2016 che la manifestazione non veniva organizzata nel nostro Paese, allora ci fu la collaborazione stretta tra Rimini e San Marino.

La European Champions Cup si giocherà nel prossimo mese di giugno, in date tuttora da definire, e vedrà la partecipazione sia della Fortitudo UnipolSai Bologna che di Rimini, che nella scorsa stagione si sono ritrovati sul podio. Bologna vanta un ruolino di marcia di cinque trionfi, di cui tre arrivati nel periodo 2010-2013, e di sei finali perse. Rimini, invece, ha vinto per tre volte la coppa, ma è stata anche sconfitta in finale per undici volte, di cui l’ultima proprio lo scorso anno contro gli olandesi del Curaçao Neptunus.













Credits: FIBS / PhotoBass