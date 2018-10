Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Turchia, ora si fa sul serio! Le azzurre sfidano la banda Guidetti per una vittoria fondamentale

L’Italia è arrivata al primo crocevia dei Mondiali 2018 di volley femminile, la sfida contro la Turchia (domani mercoledì 3 ottobre, ore 06.40) rappresenta un momento cruciale per il prosieguo della nostra rassegna iridata: sconfiggere le anatoliche nello scontro diretto ci permetterebbe di lanciarci verso le sfide contro Cina, Russia e USA con ancora più chance di accedere alla terza fase mentre un passo falso ci metterebbe già con le spalle al muro e ci costringerebbe praticamente a essere perfette nell’immediato futuro se vogliamo nutrire dei concreti sogni di gloria. Sarà un incontro davvero molto intenso e difficile da affrontare, aperto a tutti i risultati tra due formazioni di grande sostanza e carattere.

La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la compagine allenata da Giovanni Guidetti, un CT che ci ha fatto soffrire tantissimo quando era a capo dell’Olanda e che anche con le ottomane riesce a fare la differenza come dimostrano il bronzo agli ultimi Europei e la finale raggiunta nella recente Nations League. La Turchia ha trovato un gioco molto ordinato, preciso, meticoloso e schematico fondato su delle grandi difese in tipico stile Guidetti e su un contrattacco di sostanza che riesce a esaltare l’opposto Boz e la centrale Erdem, indubbiamente le due stelle di questa formazione che è già stata spazzata via dalla Cina e che ora insegue un pronto riscatto contro le azzurre che invece sono reduci da tre vittorie consecutive per 3-0 contro Canada, Bulgaria e Cuba.

L’Italia si è ben espressa nelle mie tre uscite anche se contro avversarie di basso rango, ora si inizia a fare tremendamente sul serio e capiremo davvero quali possono essere le ambizioni delle azzurre che hanno le carte in regola per poter battere questa Turchia puntando sulla nostra dirompente forza offensiva e su un buon servizio che può mettere in confusione l’ordine precostituito da parte delle nostre avversarie in una partita che si preannuncia particolarmente combattuta e in cui bisognerà lottare punto su punto.

Ci affideremo come sempre alle bordate dell’opposto Paola Egonu che ha dimostrato di poter giocare anche da schiacciatrice in caso di necessità, fondamentali l’esperienza del martello Lucia Bosetti e del libero Monica De Gennaro, Miriam Sylla la seconda giocatrice di banda con tutta la sua grinta vista ormai la lunga essenza di Elena Pietrini, al centro la capitana Cristina Chirichella affiancata da Anna Danesi, Ofelia Malinov in cabina di regia.

Foto: FIVB