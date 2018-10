Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Turchia, le anatoliche ai raggi X. La squadra di Guidetti fa paura, Boz ed Erdem le stelle

L’Italia è attesa dal primo crocevia importante ai Mondiali 2018 di volley femminile. Domani (ore 06.40) le azzurre scenderanno in campo per affrontare la Turchia in un incontro fondamentale per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: vincere significa aumentare il numero di possibilità di accedere alla terza fase, perdere complicherebbe terribilmente la vita in attesa degli altri big match contro Cina, Russia ed USA. Le anatoliche fanno estremamente paura, allenate da Giovanni Guidetti sono riuscite a conquistare il bronzo agli Europei dello scorso anno e ad arrivare in Finale di Nations League questa estate perdendo soltanto contro le americane. Il CT italiano è riuscito a dare un gioco ordinato e costruttivo a questa formazione che punta molto sulla difesa e sul contrattacco, due armi che, se unite a un servizio molto interessante, complicano la vita a tutte le avversarie.

Domenica la Cina ha letteralmente disintegrato la Turchia, che invece è riuscita a superare Bulgaria e Canada con grande disinvoltura proprio come ha fatto l’Italia. Le nostre avversarie potrebbero però soffrire parecchio contro la nostra elevata intensità offensiva e contro le bordate di Paola Egonu e compagne, i muri di Cristina Chirichella ed Anna Danesi potrebbero mettere in difficoltà la fluidità di un sestetto che punta molto sulla compattezza e sull’unità visto che non ci sono grandissimi fenomeni a livello individuale. L’elemento più interessante è l’opposto Meryem Boz, 30enne del Galatasaray, che vanta una grande esperienza internazionale, anche se Guidetti ha già lanciato la micidiale classe 2000 Ebrar Karakurt, vedremo se azzarderà anche contro le azzurre.

Riflettori puntati anche sulla solida centrale Eda Erdem del Fenerbahce, che può farci soffrire sotto rete, da prendere con le pinze le schiacciarici Meliha Ismailoglu e Hande Baladin. L’Italia ha sempre sofferto molto contro Guidetti (basti pensare alla serie di sconfitte quando era a capo dell’Olanda) ma ora è arrivato il momento di invertire il passo se si vuole sognare in grande in Giappone.













Foto: FIVB