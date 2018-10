LIVE Italia-Turchia volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: prima sfida cruciale per le azzurre contro Guidetti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e USA. Le azzurre scenderanno in campo forti dei primi tre successi ottenuti in questo torneo ma oggi sarà necessaria alzare l’asticella perché di fronte ci troveremo un avversario di grande spessore che ci metterà sicuramente in grande difficoltà.

La Turchia, allenata da Giovanni Guidetti, ha conquistato il bronzo agli ultimi Europei e l’argento nella recente Nations League ma tre giorni fa è stata spazzata via dalla Cina. Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono tenere in seria considerazione Boz e compagne, servirà giocare una partita di grande sostanza sfruttando al meglio il nostro attacco e il nostro servizio per mettere in difficoltà la solida difesa avversaria. Si preannuncia un incontro molto intenso, appassionante e avvincente che l’Italia dovrà fare in modo di vincere trascinata da Paola Egonu, Cristina Chirichella, Lucia Bosetti, Ofelia Malinov.

