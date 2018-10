Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Turchia. Programma, orario e tv

Mercoledì 3 ottobre si giocherà Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Sapporo (Giappone) dopo aver raccolto tre facili vittorie contro Bulgaria, Canada e Cuba: ora si inizia a fare sul serio, quello contro le anatoliche sarà il primo vero test importante per la Nazionale che capirà davvero quali possono essere le sue speranze in questa rassegna iridata. L’Italia, infatti, punta al successo contro la compagine di Giovanni Guidetti, si preannuncia un vero e proprio scontro diretto che mette in palio punti pesanti per il prossimo futuro: conquistare il successo significherebbe aumentare in maniera importante le speranze di accedere alla terza fase.

Paola Egonu con le sue bordate, la capitana Cristina Chirichella con i suoi mori, la regia di Ofelia Malinov, la grinta di Miriam Sylla e l’esperienza di Lucia Bosetti di banda, la veterana Monica De Gennaro nel ruolo di libero. Si parte ovviamente dal nostro sestetto titolare per fronteggiare la solida Turchia che sotto la guida del coach italiano è riuscita a conquistare il bronzo agli ultimi Europei e a disputare la finale della recente Nations League ma che in questi Mondiali è già crollata al cospetto della Cina.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Turchia match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:

06.40 Italia-Turchia

ITALIA-TURCHIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB