Volley femminile, Mondiali 2018: Italia, testa e coraggio! Le azzurre sfidano il Giappone, battaglia decisiva

Tutte in campo per volare in semifinale, per continuare a sognare in grande a suon di vittorie, per planare tra le quattro grandi del Pianeta e puntare sempre più in alto. L’Italia ha una ghiottissima occasione e non vuole fallire, alle ore 12.20 affronterà il Giappone in un incontro cruciale ai Mondiali 2018 di volley: una vittoria ci permetterebbe di staccare il pass per la semifinale, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Si tratta di un vero e proprio quarto di finale: senza appello per le padrone di casa che sono obbligate a trionfare per rimanere in corsa ed evitare l’eliminazione, con un cuscinetto di salvezza per la nostra Nazionale che mal che vada avrà un’altra chance da giocarsi contro le slave.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono state semplicemente perfette fino a questo momento della rassegna iridata, hanno infilato nove vittorie consecutive e si presentano all’appuntamento da imbattute: score immacolato per una squadra da sogno che sta scaldando tutto il Paese a suon di prestazioni da sballo e di giocate davvero emozionanti, oggi pronta a regalarsi un nuovo colpaccio per puntare a un posto al solo. L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario ieri surclassato dalle Campionesse d’Europa e oggi sicuramente desideroso di riscatto, le Samurai sono ferite nell’orgoglio, tutta la Nazione le sosterrà da vicino nel tentativo di realizzare una vera e propria impresa che ribalterebbe le gerarchie del girone.

Le azzurre vogliono fare saltare il banco e non possono fermarsi proprio a questo punto dopo un cammino del genere, sfideremo le difese delle asiatiche e i loro particolari schemi offensivi, dovremo fare i conti anche con una possibile tensione che aleggerà attorno alla squadra, consapevole dell’importanza della posta in palio e che si è riposata per ben tre giorni. Con le bordate di Paola Egonu, la furia offensiva di Miriam Sylla, le stampatone di Cristina Chirichella e Anna Danesi, la regia di Ofelia Malinov, l’esperienza di Monica De Gennaro e Lucia Bosetti andremo a caccia di quella vittoria che varrebbe la semifinale, contro un Paese intero per sognare sempre più in grande e staccare il pass per Yokohama.

Foto: FIVB