LIVE Italia-Giappone volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurre, il coraggio di osare. È caccia alla semifinale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya la nostra Nazionale si gioca la qualificazione diretta alle semifinale: una vittoria contro le padrone di casa ci permetterebbe di staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di domani contro la Serbia. Le azzurre hanno tra le mani una ghiotta occasione e cercheranno di sfruttarla, partiranno con tutti i favori del pronostico contro le nipponiche che ieri sono state surclassate dalle Campionesse d’Europa e avranno tanta voglia di riscattarsi di fronte al proprio pubblico che cercherà di supportarle a caccia di questa impresa.

L’Italia, reduce da nove vittorie consecutive, si presenta da imbattuta all’appuntamento e ha tutte le carte in regola per volare tra le migliori quattro del Pianeta senza dover giocarsi il tutto per tutto contro le slave. Sarina Koga e compagne sono assolutamente alla nostra portata, dovremo stare attenti alle loro proverbiali difese e ai diversi schemi offensivi che sono in grado di proporre ma le azzurre sono tecnicamente più valide, bisognerà semplicemente tenere a bada la tensione: Paola Egonu e compagne vogliono saltare il banco a suon si schiacciate e muri come hanno fatto nelle prime due fasi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20. Buon divertimento a tutti.

