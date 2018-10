Italia-Giappone volley femminile: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Lunedì 15 ottobre si giocherà Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Nagoya per affrontare le padrone di casa in un match fondamentale per il nostro futuro: una vittoria ci garantirebbe la qualificazione diretta alle semifinali della rassegna iridata, una sconfitta rinvierebbe invece tutto al match conclusivo contro la Serbia. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e se la dovrà vedere contro la compagine asiatiche che all’esordio è crollata al cospetto delle Campionesse d’Europa: le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci da nove vittorie consecutive, non possono sbagliare e puntano all’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta.

Con le bordate di Paola Egonu, i muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, le fiondate di Miriam Sylla, l’Italia vuole continuare a sognare in grande e non si vorrà certo fare frenare da Sarina Koga e compagne che avranno sì il sostegno del proprio pubblico ma che sembrano tecnicamente inferiori a questa Italia già capace di battere USA, Cina e Russia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, il prossimo match delle azzurre ai Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB