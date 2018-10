Serie A, i risultati di oggi (domenica 7 ottobre) e la classifica: Milan-Chievo 3-1 con la doppietta di Higuain, Lazio terza con Immobile show

Si sono giocate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Milan è riuscito a sconfiggere il Chievo per 3-1 di fronte al pubblico di San Siro, conquista il terzo successo in campionato e sale al decimo posto a quota 12 punti con una partita da recuperare. I rossoneri hanno dominato il primo tempo e al 27′ Higuain ha sbloccato la partita concretizzando un cross rasoterra di Suso dalla sinistra, poi 8 minuti più tardi il Pipita ha piazzato la doppietta sfruttando la verticalizzazione di Suso che lo ha messo solo davanti al portiere. Al 56′ Bonaventura cala il tris con un bel mancino dal limite dell’area che trova una deviazione avversaria, inutile il gol della bandiera dell’eterno Pellissier al 63′.

La Lazio ha la meglio sulla Fiorentina per 1-0 e sale addirittura al terzo posto con 15 punti in classifica, uscendo bene dalla crisi dopo la sconfitta nel derby e in Europa League, spezzando invece il buon momento dei viola che si sono dovuti inchinare al 37′ quando Ciro Immobile ha trovato la sua zampata da attaccante in area di rigore, partita ricca di occasioni da entrambe le parti.

La Sampdoria affonda sempre di più l’Atalanta che ora occupa il quartultimo posto ed in è lotta per non retrocedere mentre i blucerchiati salgono in quarta piazza. Decisiva la rete di Tonelli che al 76′ stacca in maniera imperiale sul calcio d’angolo battuto da Ramirez. Di seguito tutti i risultati delle partite dell’ottava giornata di Serie A (5-7 ottobre) e la nuova classifica del campionato.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA SERIE A:

Torino-Frosinone 3-2

Cagliari-Bologna 2-0

Udinese-Juventus 0-2

Empoli-Roma 0-2

Genoa-Parma 1-3

Atalanta-Sampdoria 0-1

Lazio-Fiorentina 1-0

Milan-Chievo 3-1

Napoli-Sassuolo ore 18.00

SPAL-Inter ore 20.30

CLASSIFICA:

Juventus 24, Napoli 15*, Lazio 15, Sampdoria 14, Roma 14, Inter 13*, Sassuolo 13*, Fiorentina 13, Parma 13, Milan 12*, Genoa 12*, Torino 12, SPAL 9, Cagliari 9, Udinese 8, Bologna 7, Atalanta 6, Empoli 5, Frosinone 1, Chievo -1.













Foto: salvatore izzo