Italian Softball Series: Bollate e Bussolengo vincono un match a testa e si giocano tutto nella bella di domani

Si sono svolte oggi gara-1 e gara-2 della finale dell’Italian Softball Series, per via della pioggia che ha bloccato la prima sfida in programma ieri. Il primo incontro si è giocato alle 12:30 e ha visto Bollate vincere nettamente per 9-1; più equilibrata la seconda partita, in cui arriva la risposta di Bussolengo, vincitrice dopo due extrainning con il risultato di 2-1.

La prima sfida è stata decisa dalle 14 valide messe in campo da Bollate, insieme ai due fuoricampo di Chelsea Goodacre e Amanda Fama. Veronica Comar, lanciatrice di Bussolengo, parte molto bene eliminando Fama e Cecchetti, per poi subire il fuoricampo di Goodacre. Le venete, però rispondono subito grazie al triplo di Laura Vigna su lancio di Sarah Pauly, convertito in punto dal singolo di Nerissa Myers. Dopo un secondo inning senza esiti, Bollate piazza il parziale decisivo al terzo, con subito un triplo di Fama mandata poi a casa da Lara Cecchetti, e altre 2 valide che producono anche il punto del 3-1. Tutto ciò è capitato ieri prima della pioggia. Oggi Bollate ha completato l’opera piazzando altri 6 punti nelle restanti frazioni di gioco, senza concederne alcuno alle avversarie, merito della splendida prestazione della lanciatrice Pauly (8 K a fine partita per lei). Chiude il match il fuoricampo Fama, che porta a casa anche la compagna Costa per il risultato finale di 9-1.

Nel secondo incontro, disputato poco dopo, Bussolengo reagisce allungando la serie allo spareggio, grazie al bunt di Valeria Bortolomai che permette di andare a punto Fabrizia Marrone dalla terza base al nono inning. Per via della stanchezza derivante dal doppio confronto ravvicinato e grazie alla bravure delle lanciatrici la partita regala pochi punti. Il primo squillo è delle padrone di casa che, al primo inning, arrivano a punto con Marta Gasparotto sfruttando il singolo di Nerissa Myers. La risposta arriva nella terza frazione, quando Chiodaroli realizza un doppio e viene successivamente spinta a casa da Lara Cecchetti per il momentaneo 1-1, prima del già citato punto vittoria di Marrone al secondo extrainning. Domani ci sarà gara-3 che stabilirà la vincitrice dell’Italian Softball Series tra Bussolengo e Bollate.

Credits: FIBS / Cavallotti-Oldmanagency