Polonia-Italia LIVE | Probabili formazioni | Diretta | Orario | Tv | Precedenti

Oggi domenica 14 ottobre (ore 20.45) si gioca Polonia-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale torna in campo dopo il pareggio in amichevole contro l’Ucraina ed è pronta ad affrontare i biancorossi che invece hanno perso contro il Portogallo: le due squadre sono appaiate in classifica con un solo punto all’attivo (quello maturato nello scontro diretto di Bologna giocato un mese fa), dunque chi perde è matematicamente retrocesso nella Serie B della neonata competizione organizzata dalla UEFA. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente ed equilibrata, gli azzurri se la dovranno vedere con Lewandowski e Piatek in una sfida da vincere a tutti i costi per evitare ulteriori debacle dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.

POLONIA-ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Roberto Mancini sembra intenzionato a rilanciare il 4-3-3 con il tridente formato da Chiesa, Insigne e Bernardeschi supportati da Pellegrini, Jorginho e Barella a centrocampo. Donnarumma tra i pali difeso da Bonucci e Chiellini al centro, sulle fasdce Florenzi e Criscito. La Polonia si affiderà in particolar modo ai gol di Lewandowski e Piatek.

POLONIA-ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Polonia Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio, si giocherà domenica 14 ottobre alle ore 20.45. Le due Nazionali si sono già affrontate a Bologna un mese fa, il match è terminato 1-1 poi entrambe hanno perso contro il Portogallo. Questa sfida è decisiva: chi perde retrocede in Serie B. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Polonia-Italia.

DOMENICA 14 OTTOBRE:

20.45 Polonia-Italia

POLONIA-ITALIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

POLONIA-ITALIA: TUTTI I PRECEDENTI

L’ITALIA RETROCEDE IN SERIE B O SI SALVA SE…

L’Italia retrocede se perde, stessa sorte per la Polonia in caso di sconfitta. Se dovessero pareggiare allora tutto sarebbe rimandato ai match conclusivi che le due squadre giocheranno contro il Portogallo il 17 novembre (a San Siro) e il 20 novembre (a Guimares per i biancorossi).

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com