Calcio, Nations League 2019: Italia, c’è l’incubo retrocessione. Serve una vittoria, ma la Polonia fa paura

La Nazionale di Roberto Mancini si prepara per la non semplice trasferta di Chorzow in casa della Polonia (clicca qui per programma e tv), per un match che potrebbe risultare già decisivo per il prosieguo della Nations League 2019. L’Italia, infatti, ha un solo punto in classifica dopo il pareggio di Bologna proprio contro i biancorossi per 1-1 e la sconfitta in terra lusitana con il gol vittoria di Andrè Silva. Al momento gli Azzurri si trovano in ultima posizione in classifica (a pari merito con la Polonia) e si ritrovano già con l’acqua alla gola.

In caso di sconfitta in quel di Chorzow, infatti, svanirebbero di colpo i sogni di passaggio del turno (che sono già bassi) mentre arriverebbe la matematica retrocessione. Chi si classifica nell’ultimo posto della graduatoria di ogni girone, infatti, cadrà nella Lega B, in vista della prossima Nations League. Si parla di incubo per questa eventualità ma, oggettivamente, non si tratterebbe di un dramma sportivo, dato che all’Italia rimarrebbe l’opportunità di raggiungere Euro2020 tramite le canoniche qualificazioni ma, dall’altro canto, sarebbe un ennesimo campanello d’allarme per il sistema calcio del Bel Paese.

Vedendo come il CT Roberto Mancini sta approcciando a questa neonata competizione appare chiaro che l’ex fantasista di Sampdoria e Lazio stia intendendo questa Nations League come un vero e proprio banco di prova per i suoi giocatori, senza pensare troppo ai risultati, bensì cercando di capire su quali giocatori puntare in futuro e provando ad imbastire una formazione ed un gruppo in vista dei prossimi Europei.

Sarà così anche in vista del match in casa della Polonia, con tanti giocatori all’esordio e, altrettanti, out per infortunio. L’impegno di Chorzow, tuttavia, non sarà certo da sottovalutare, con i biancorossi che, già a Bologna, hanno dimostrato di poter fare male agli Azzurri. La compagine guidata da Robert Lewandowski, può disporre di elementi di esperienza e qualità in ogni reparto, come Szczesny, Skorupski, Glik, Bereszynski, Grosicki, Krychowiak, Linetty, Zielinski, Milik e il capocannoniere del campionato italiano Piatek. Una Nazionale davvero temibile che, almeno sulla carta, parte favorita in questo incontro.

L’Italia è chiamata alla riscossa, dopo dodici mesi senza vittorie nelle partite ufficiali, per provare ad evitare la retrocessione in Lega B e per provare ad iniziare a dare risposte positive in vista di un futuro che, al momento, è assolutamente nebuloso. Roberto Mancini chiede una reazione ai suoi giocatori. Avverrà?

