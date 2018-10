Polonia-Italia, Nations League 2019: le probabili formazioni. Mancini, non è più tempo di esperimenti

Fuori i secondi: la sfida tra Polonia ed Italia vale il secondo posto nel Gruppo 3 della Serie A di Nations League, ma soprattutto può condannare una delle due compagini alla retrocessione nella serie inferiore. La squadra vincitrice infatti sarà salva, quella sconfitta sarà perduta: in caso di pareggio tutto si deciderà nelle gare di novembre.

Non c’è più tempo per scherzare, non c’è più spazio per sperimentare, questa partita non ammette appelli: l’Italia potrebbe andare a giocare in Polonia con lo stesso modulo visto a Genova contro l’Ucraina, il 4-3-3, con un falso nove. Roberto Mancini conosce l’importanza della posta in palio e non vuol sbagliare.

Le formazioni. In porta inamovibile Donnarunna, difesa a quattro con Florenzi e Criscito terzini e Bonucci e Chiellini centrali, linea mediana con Pellegrini, Jorginho e Barella, in avanti Chiesa con Insigne e Bernardeschi. La Polonia risponderà con Szczesny tra i pali, Bereszynski, Glik, Bednarek e Jedrzejczyk nel pacchetto arretrato, Zielinski, Krychowiak, Klich e Kurzawa in mezzo al campo, Lewandowski e Piatek di punta.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; Zielinski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Lewandowski, Piatek.

Italia: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Lo. Pellegrini, Jorginho, Barella; Chiesa, Insigne, Bernardeschi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco iacobucci shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it