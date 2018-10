Domani, domenica 14 ottobre l’Italia affronterà in trasferta la Polonia nella terza partita della Nations League 2018-2019 della divisione A. Sarà una sfida decisiva per gli azzurri, che hanno bisogno a tutti i costi di portare a casa i tre punti per evitare l’incubo di una clamorosa retrocessione in Serie B. La squadra di Roberto Mancini dovrà riuscire a fare di più della gara d’andata, quando a Bologna terminò 1-1 con Jorginho che rispose a Zieliński. Dopo la sconfitta con il Portogallo per 1-0, non si potrà più sbagliare e servirà mettere in campo tutto la grinta necessaria per superare i polacchi e risalire in classifica.

Polonia-Italia, Nations League 2019: quando si gioca e su che canale vederla in tv

Polonia-Italia si giocherà domenica 14 ottobre allo stadio Slaski di Chorzow con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Domenica 14 ottobre

20.45 Polonia-Italia, Nations League 2018-2019, stadio Slaski di Chorzow

Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com