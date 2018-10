Polonia-Italia in tv, Nations League 2019: l’orario e il programma. Come vederla in streaming

Dopo quanto visto in Polonia-Portogallo, con la vittoria dei lusitani in casa dei biancorossi, Polonia-Italia diviene il match decisivo del Gruppo 3. In caso di pareggio (con le due squadre a quota un punto in classifica), infatti, il Portogallo (a quota 6 punti) sarebbe ad un passo dalla vittoria del girone, per cui la sfida di Chorzow racchiude in sè grande importanza.

Per l’Italia, attualmente ultima in graduatoria, c’è l’imperativo di vincere per mantenere vive le speranze e, soprattutto, evitare la retrocessione nella Lega B. Per quanto visto fino a questo momento, tuttavia, il CT Roberto Mancini sembra vedere questa competizione come un vero e proprio banco di prova per sperimentazioni e test sui giocatori, per cui i padroni di casa della Polonia proveranno a centrare i tre punti per rimettersi in scia ai portoghesi.

Polonia-Italia si giocherà a Chorzow alle ore 20.45 e sarà diretta dall’arbitro Damir Skomina. L’incontro sarà visibile su Rai1 in diretta ed in chiaro, mentre in streaming sarà possibile seguirlo tramite RaiPlay.

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2019

Domenica 14 ottobre

POLONIA-ITALIA ore 20.45 – Diretta su Rai1

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: calcio-lorenzo insigne-italia-marco iacobucci shutterstock