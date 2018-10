Calcio, Nations League 2019: i precedenti tra Italia e Polonia. Azzurri in leggero vantaggio nel bilancio complessivo ma mai vittoriosi a Chorzow

La Nazionale italiana di calcio si appresta ad incontrare a Chorzow i padroni di casa della Polonia in un autentico spareggio salvezza nella terza giornata del gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2019. La sfida di domani sera (ore 20.45) sarà decisiva per entrambe le compagini, dato che chi riuscirà a portare a casa i tre punti otterrebbe la “salvezza” aritmetica spedendo in Lega B l’avversaria. Con un pareggio il verdetto verrebbe rimandato all’ultima giornata con il Portogallo che festeggerebbe con ancora due partite da giocare la certezza del primo posto del raggruppamento e la qualificazione alle Final 4.

I precedenti tra Italia e Polonia vedono gli azzurri in leggero vantaggio nel bilancio complessivo con 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ma in difficoltà nelle sfide giocate in trasferta, in cui hanno raccolto una vittoria (2-0 in amichevole nel 2011), 3 pareggi e due sconfitte. In particolare a Chorzow, sede della sfida di domani, l’Italia non ha mai conquistato la vittoria: una sconfitta per 0-1 nel 1985 ed un pareggio a reti bianche nel 1997 sempre in amichevole. L’ultimo precedente tra queste due nazionali è recente, infatti risale al 7 settembre 2018, in occasione dell’esordio in Nations League degli azzurri a Bologna terminato per 1-1 in rimonta con il rigore di Jorginho. Nelle sfide ufficiali, dunque escludendo le amichevoli, si sono registrati addirittura sei pareggi su dieci incontri, con l’Italia che ha conquistato i tre punti in tre delle restanti quattro occasioni (unica sconfitta per 1-2 nella fase a gironi della Coppa del Mondo ’74). Dei 15 precedenti tra Italia e Polonia, il più importante è sicuramente quello della semifinale del Mundialito del 1982, conclusasi per 2-0 in favore degli azzurri guidati dal c.t. Bearzot con una doppietta di Paolo Rossi.













