Nations League 2019, l’Italia retrocede in Serie B se… Tutte le combinazioni per la salvezza, decisiva sfida con la Polonia

L’Italia ora rischia seriamente di retrocedere nella Serie B della Nations League 2018-2019, la neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiale. La nostra Nazionale ha pareggiato all’esordio contro la Polonia a Bologna e poi ha perso in Portogallo, domenica 14 ottobre (ore 20.45) affronterà i biancorossi in trasferta in un incontro davvero da dentro o fuori: chi perde dovrà salutare aritmeticamente la massima categoria del torneo, in caso di pareggio tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata quando le due compagini affronteranno i lusitani (gli azzurri il 17 ottobre a Milano, i polacchi il 20 ottobre a Guimaraes). Cosa deve fare l’ItalIa per salvarsi in Nations League? Quali sono i risultati che ci farebbero retrocedere in Serie B? Di seguito tutte le combinazioni.

L’ITALIA SI SALVA O RETROCEDE IN NATIONS LEAGUE SE…

– L’Italia retrocede matematicamente se perde contro la Polonia.

– L’Italia si salva aritmeticamente se batte la Polonia.

– In caso di pareggio con la Polonia tutto verrebbe rimandato all’ultima giornata, azzurri e biancorossi saranno impegnati con il Portogallo rispettivamente il 17 e il 20 novembre. In caso di medesimo risultato di entrambe, a decidere chi retrocederà sarà lo scontro diretto (si salvano Piatek e compagni se domenica finisce 0-0, si salvano gli azzurri se finisce 2-2 o punteggio a salire, con 1-1 si va a vedere differenza reti globale e nel caso numero di gol segnati).













Foto: Osypov shutterstock