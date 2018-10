Basket, Champions League 2018-2019: la Virtus Bologna vince ancora. Successo schiacciante a Lubiana

La Virtus Bologna sa solo vincere in Champions League. Terzo successivo consecutivo per la squadra di Pino Sacripanti, che domina in Slovenia contro l’Olimpija Lubiana, imponendosi per 92-61 al termine di una partita che Aradori e compagni avevano già fatto loro all’intervallo.

Ottima prestazione di Kevin Punter, che è stato il miglior marcatore della partita con 18 punti. Da segnalare, però, soprattutto la prova di Alessandro Cappelletti, classe 1995, che ha messo a referto 10 punti in 16 minuti di gioco. In doppia cifra ci vanno anche David Cournooh con 14 punti, Amath M’Baye (10) e Dejan Kravic (10). Agli sloveni, invece, non bastano i 18 punti di Jan Span.

Partono meglio i padroni di casa (8-2), ma è un vantaggio che non durerà molto. Punter rimedia immediatamente e anche Cappelletti ci mette del suo con una preziosa tripla. A fine primo quarto Bologna è avanti 19-16. L’allungo decisivo come detto arriva nel secondo quarto sul +9 con Cournooh, Martin e Baldi Rossi. Poi ci pensa Punter che segna 7 punti di fila e all’intervallo la Virtus è avanti 46-27.

Un vantaggio che permette a Bologna di amministrare nei restanti venti minuti. Sacripanti ha anche la possibilità di ruotare i suoi uomini e risparmiare molte energie anche in vista del campionato. La Virtus vola e domina in Europa e avvicina sempre di più la qualificazione alla fase successiva.

Questo il tabellino della partita

OLIMPIJA LUBIANA – VIRTUS BOLOGNA 61-92 (16-19; 11-27; 17-23; 17-23)

Olimpija: Reynolds 7, Lapornik, Lazic 6, Samanic 5, Radulovic 9, Jones 6, Begic 6, Badzim, Mesicek, Sanon 4, Span 18.

Bologna: Taylor 5, Punter 18, Aradori 9, M’Baye 10, Baldi Rossi 3, Cappelletti 10, Pajola 5, Cournooh 14, Martin 7, Kravic 10, Camara 1, Berti













Credit: Ciamillo