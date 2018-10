VIDEO PSG-Napoli 2-2, Highlights Champions League: gol e sintesi. Di Maria allo scadere frena Insigne e Mertens

Il Napoli ha pareggiato per 2-2 sul campo del PSG nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. I partenopei sono passati in vantaggio con un gran pallonetto di Insigne su assist di Callejon, i francesi hanno pareggiato con un autorete di Mario Rui, nuovo vantaggio degli uomini di Ancelotti con un’invenzione di Mertens ma proprio allo scadere è arrivata la magia di Di Maria. Di seguito il VIDEO con i gol e gli gli highlights di PSG-Napoli 2-2.

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI PSG-NAPOLI

GOL DI INSIGNE (0-1):

.

GOAAAAL , #Insigne scores the first for Napoli 🔥⚽️ PSG 0-1 Napoli

Follow for all goals on time 🔥✅#UCL #PSGNAPpic.twitter.com/Je2aYo8ZHd — GoalsTV⚽️ (@goalstv77) October 24, 2018

AUTOGOL MARIO RUI (1-1)

GOL DI MARIA (2-2):

#TeamPSG #PSGNAP #PSG : Buuut pour Paris qui sauve les meubles en égalisant grâce à Di Maria 2-2. Un grand Ouf de soulagement car sinon la crise n'était pas loin. Mais C pas gagné, loin de là. pic.twitter.com/BQhX0Bn5jE — Cdufoot (@CKedufoot) October 24, 2018

GOL DI MERTENS (1-2):

Mertens punisce il PSG: autogol di Mario Rui poi è il belga a portare il Napoli DI NUOVO AVANTI Con fortuna. Ma ci vuole #mertens #psgnapoli #championsleague #mertensgol pic.twitter.com/dt3lpxqr82 — Marco Tarantino (@MarcoTarantino1) October 24, 2018