LIVE Perugia-Trento volley, Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA: prima semifinale, debutta il fenomeno Leon!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Alla PalaBerton di Perugia si apre la stagione per club, le due squadre si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una partita stupenda, i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma i dolomitici cercheranno di vendere cara la pelle e di mettere in difficoltà i padroni di casa che difendono il titolo dopo il triplete dell’anno scorso.

Gli uomini di Lorenzo Bernardi si faranno trascinare dal fenomeno Wilfredo Leon, lo schiacciatore ritenuto il miglior giocatore al mondo e pronto a guidare la sua nuova squadra accanto a Filippo Lanza, subito chiamato alla partita dell’ex. Battaglia tra gli opposti Aleksandar Atanasijevic e Luca Vettori che dopo un’estate senza Nazionali è pronto per fare la differenza, Trento spera anche nell’apporto del mancino Uros Kovacevic e di Aaron Russell, altro martello ex dell’incontro. Simone Giannelli in cabina di regia è sicuramente l’uomo in più della Diatec.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: Pier Colombo