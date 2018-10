Volley, Supercoppa Italiana 2018: Perugia favorita con Leon, Modena con Zaytsev e la rafforzata Civitanova ci provano

Nel weekend inizierà la stagione per club di volley maschile, si torna subito in campo dopo i Mondiali conclusi domenica scorsa con la vittoria della Polonia a Torino. Ad aprire l’annata sarà la Supercoppa Italiana 2018 al Pala Berton di Perugia, le migliori quattro squadre italiane si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo attualmente detenuto proprio dai padroni di casa che anche in questa circostanza partiranno con i favori del pronostico, pronti a proseguire sull’onda del triplete conquistato qualche mese fa.

I Block Devils, sempre guidati da Lorenzo Bernardi, potranno fare affidamento sul fenomeno Wilfredo Leon, schiacciatore di origini cubane ritenuto il più forte giocatore del mondo. Il martello è pronto per incantare i tifosi dopo aver vinto tutto con lo Zenit Kazan e aver accettato il corteggiamento milionario del Presidente Sirci: affiancherà l’altro nuovo acquisto Filippo Lanza, pronto a completare un micidiale tridente offensivo con l’opposto Aleksandar Atanaijevic. Perugia davanti a tutti ma già la semifinale contro la nuova Trento di Angelo Lorenzetti non sarà semplice: i dolomitici partiranno sì senza Lanza ma sperano in un rigenerato Luca Vettori schierato in diagonale col regista Simone Giannelli, nel mancino Uros Kovacevic e nel nuovo schiacciatore Aaron Russell, altro ex della partita.

L’altra semifinale, invece, sarà tra Civitanova e Modena. La Lube vuole prontamente riscattarsi dopo aver perso tutte le finali disputate nell’ultima stagione e va subito a caccia del colpaccio potendo contare su un mercato estivo faraonico: sono arrivati lo schiacciatore Leal, il centrale Simon e il palleggiatore Bruninho per rinforzare la corazzata guidata sempre da Osmany Juantorena e dall’opposto Tsvetan Sokolov. Dall’altra parte della rete, però, ci saranno gli arrembanti Canarini con tantissime novità tra cui spiccano in particolar modo Ivan Zaytsev pronto a tornare a giocare da opposto proprio come in Nazionale, Julio Velasco in panchina e l’ex Micah Christenson in cabina di regia.

Ci sarà davvero da divertirsi, la Supercoppa Italiana si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, i migliori campioni si fronteggeranno a viso aperto per cercare di festeggiare fin da subito. Sabato le due semifinali di cui abbiamo parlato, poi domenica la Finale per il titolo.

CLICCA QUI PER CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E TV DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 2018













Foto: Valerio Origo