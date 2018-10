LIVE Civitanova-Modena volley, Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA: seconda semifinale, Zaytsev sfida Simon e Leal

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBarton di Perugia si gioca una grande classica della pallavolo nostrana, le due squadre si fronteggiano per un posto nell’atto conclusivo della prima competizione stagionale da disputare domani contro la vincente di Perugia-Trento.

La Lube parte con i favori del pronostico trascinata dai suoi “cubani”: Osmany Juantorena di banda dopo aver dato l’addio alla Nazionale Italiana sarà affiancato dalla grande novità Leal prossimo a diventare brasiliano mentre al centro esordisce il colosso Simon, l’uomo in più dei cucinieri trascinati anche dalla nuova regia di Bruninho, grande ex della partita. I Canarini, invece, ripartono dalla panchina di Julio Velasco e da Ivan Zaytsev schierato come opposto, l’ex Christenson in cabina di regia e qualche mancanza di banda con Urnaut e Kaliberda.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30. Buon divertimento a tutti.













19.34: Bednorz in campo al posto di Kaliberda nel sestetto iniziale di Modena

19.32: Squadre schierate in campo

19.28: Le squadre stanno completando il riscaldamento, si inzierà con qualche minuto di ritardo

19.23: Civitanova deve fare di necessità virtù per l’assenza dell’opposto titolare Sokolov e sposta il duttile Simon (che torna in Italia dopo due stagioni) nel ruolo di opposto in diagonale con Bruno, Juantorena e il neo-brasiliano Leal in banda, Cester e Stankovic al centro e Balaso libero

19.20: Modena dovrebbe giocare con Christenson in regia, Zaytsev opposto, Urnaut e Kaliberda in banda, Anzani e Holt al centro con Rossini libero

19.15: In campo due formazioni ambiziosi e ricche di novità, con uno scambio importantissimo in regia. Bruno, infatti, è il nuovo alzatore di Civitanova e Christenson è il palleggiatore di Modena

19.05: Buonasera agli appassionati di volley. Dopo la grande sorpresa targata Trento contro i padroni di casa di Perugia, ora tocca a Civitanova e Modena contendersi il secondo posto in finale della Supercoppa Italiana

