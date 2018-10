Volley, Supercoppa Italia 2018: semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena. Programma, orari e tv

Oggi sabato 6 ottobre si disputano le semifinali della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBerton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, si torna subito in campo dopo i Mondiali e si preannuncia grande spettacoli: tutti i campioni in campo vorranno conquistare il titolo, il divertimento è annunciato.

Si parte con Perugia-Trento: i Block Devils sono i super favoriti della vigilia, la corazzata guidata da Leon Atanasijevic vuole subito vincere dopo il triplete dell’anno scorso ma se la dovrà vedere con i rinnovati dolomitici del redivivo Vettori, Giannelli, Kovacevic e Lisinac. Più tardi, invece, spazio a Civitanova-Modena: la Lube di Juantorena, supportato dai nuovi acquisti Bruninho, Leal e Simon, incrocerà i Canarini di Ivan Zaytsev nel ruolo di opposto e di Julio Velasco che torna nel nostro campionato. Naturalmente le due formazioni vincitrici si sfideranno in finale domenica pomeriggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle semifinali della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 6 OTTOBRE:

17.00 Sir Safety Conad Perugia vs Itas Trentino

19.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena

SUPERCOPPA ITALIANA 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.