MotoGP, GP Thailandia 2018: prove libere (venerdì 5 ottobre). Programma, orari e tv

Domani mattina comincerà il weekend della prima edizione del Gran Premio della Thailandia, quindicesima tappa del Motomondiale 2018. L’inedita pista di Buriram ospiterà i migliori piloti al mondo nella quintultima gara della stagione, che potrebbe avvicinare lo spagnolo Marc Marquez al titolo iridato della classe regina. Su un tracciato molto simile a quello di Spielberg si profila l’ennesimo duello tra la Honda di Marquez e le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quest’ultimo è reduce dalla brutta caduta avvenuta alla prima curva del GP di Aragon che non gli permetterà di presentarsi al 100% in Thailandia. Valentino Rossi andrà a caccia di un difficile podio su una pista ostica per le caratteristiche di una Yamaha che è sprofondata in una crisi tecnica difficilmente risolvibile da qui a fine stagione. Le due sessioni di prove libere di domani saranno molto importanti per prendere confidenza con un tracciato inedito e su cui i piloti hanno girato solo una volta in occasione dei test pre-stagionali di febbraio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky al canale Sky Sport MotoGP (208) ed in streaming su Sky Go. Di seguito il programma completo delle prove libere del venerdì del GP di Thailandia 2018.

VENERDÌ 5 OTTOBRE

ore 4.00-4.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 4.55-5.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 5.55-6.40, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 8.10-8.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 9.05-9.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 10.05-10.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo