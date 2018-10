LIVE MotoGP, GP Giappone 2018 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale, Dovizioso sfida Marquez per la pole

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone quartultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi si prospetta un time-attack molto interessante con Marc Marquez e Andrea Dovizioso pronti a confrontarsi per centrare la pole.

Lo spagnolo della Honda vuol festeggiare l’iride in questo round, nel weekend di casa della propria squadra. E allora le motivazioni per far bene da parte dell’iberico ci sono tutte. Tuttavia, la Rossa, orfana di Jorge Lorenzo per l’infortunio subito dal maiorchino in Spagna ad Aragon e in Thailandia, punta forte sul forlivese. Il circuito “Stop&Go” ben si adatta allo stile di guida del “Dovi” che non a caso l’anno scorso vinse al termine di un confronto epico sotto la pioggia con Marc. Ci sono buone possibilità per un remake.

In casa Yamaha, invece, si fa fatica a trovare la quadra. Valentino Rossi e la M1 debbono essere più equilibrati in frenata, aspetto che il “Dottore” non ha espresso in pista. Servirà estrarre un po’ il coniglio dal cilindro per massimizzare le proprie prestazioni ed essere della partita per le posizioni che contano.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone quartultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 6.30 con le prove libere 4, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 7.10. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo