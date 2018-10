MotoGP, GP Giappone 2018: prove libere 1. Andrea Dovizioso subito il più veloce, Marquez 4°, Rossi 9°, Lorenzo non ce la fa

Andrea Dovizioso (Ducati) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv) ed inizia con il piede giusto il suo fine settimana. Per la scuderia di Borgo Panigale, tuttavia, le buone notizie si concludono qui, dato che Jorge Lorenzo, dopo aver fatto un tentativo in avvio di turno, decide che per lui il weekend nipponico finisce in anticipo, dato che i dolori a braccio e caviglia non gli permettono di guidare in maniera normale.

Tornando a quanto visto in pista, alle spalle del romagnolo si piazzano il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a poco più di un decimo, mentre al terzo posto troviamo il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 125 millesimi. A breve distanza si classifica il leader della classifica iridata, Marc Marquez (Honda) che chiude il suo primo turno a 140, dopo aver iniziato a trovare i limiti della pista giapponese.

Quinta posizione per Maverick Vinales (Yamaha) che continua a mettere in mostra una buona crescita della sua M1, piazzandosi a meno di tre decimi da Dovizioso. Completano la top ten, ma con distacchi decisamente superiori, il nostro Andrea Iannone (Suzuki) sesto a 672 millesimi, quindi lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) settimo a 852, l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) ottavo a nove decimi, mentre Valentino Rossi (Yamaha) è nono a 971, davanti allo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) a 1.168. Gli altri italiani: solamente 17esimo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) con 1.696 di distacco, mentre Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) è addirittura 20esimo a due secondi.

La MotoGP tornerà in pista alle ore 07.05 italiane per la seconda sessione di prove libere che inizieranno a delineare in maniera più accurata i valori in pista. Il meteo sembra confermare il cielo variabile del primo turno con temperature attorno ai 19°, per cui una situazione quasi ideale per la pista di Motegi. Jorge Lorenzo non sarà sostituito dalla Ducati che, come a Buriram correrà con un solo pilota.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP GIAPPONE 2018 MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.1 1’45.358

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.6 1’45.463 0.105 / 0.105

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.2 1’45.483 0.125 / 0.020

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1’45.498 0.140 / 0.015

5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1’45.640 0.282 / 0.142

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.4 1’46.030 0.672 / 0.390

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 308.3 1’46.210 0.852 / 0.180

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 304.6 1’46.265 0.907 / 0.055

9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.7 1’46.329 0.971 / 0.064

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1’46.526 1.168 / 0.197

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.9 1’46.568 1.210 / 0.042

12 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.5 1’46.854 1.496 / 0.286

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 302.9 1’46.856 1.498 / 0.002

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.6 1’46.859 1.501 / 0.003

15 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 306.9 1’46.872 1.514 / 0.013

16 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 300.2 1’46.998 1.640 / 0.126

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 308.6 1’47.054 1.696 / 0.056

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.7 1’47.137 1.779 / 0.083

19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1’47.187 1.829 / 0.050

20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 299.8 1’47.428 2.070 / 0.241

21 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1’47.537 2.179 / 0.109

22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 303.6 1’47.665 2.307 / 0.128

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 304.3 1’47.716 2.358 / 0.051

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.1 1’47.726 2.368 / 0.010

25 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 302.8 1’47.833 2.475 / 0.107

99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati

