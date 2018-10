MotoGP, GP Giappone 2018: prove libere 3. Andrea Dovizioso svetta al comando, Valentino Rossi quinto

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE ORE 06.30

Altro squillo di tromba di Andrea Dovizioso nelle prove libere 3 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è confermato nell’ultimo turno che precede FP4 e qualifiche: dopo non essere sceso in pista nella seconda sessione di ieri a causa dell’asfalto umido e aver primeggiato nel turno di apertura, il pilota della Ducati si è confermato al comando stampando un perentorio 1:45.107 proprio negli ultimi istanti precedendo il britannico Cal Crutchlow di 27 millesimi e il francese Johan Zarco di 30.

Tre case differenti nelle prime tre posizioni e Marc Marquez subito dietro a meno di due decimi (0.182 il distacco dello spagnolo che a Motegi potrebbe matematicamente laurearsi Campione del Mondo). Lo spagnolo della Honda non è riuscito a stampare il suo solito giro di veloce ma fa capire di essere tra i grandi favoriti per la vittoria, si prospetta un duello acceso con il Dovi che spera di rinviare la festa del suo grande rivale. Importantissimo passo avanti di Valentino Rossi dopo un venerdì sottotono, il Dottore mette in mostra un buon passo gara e allo scadere sfodera un interessante 1:45.422, piazzandosi in quinta posizione a tre decimi dal leader.

Il centauro di Tavullia sembra poter dire la sua anche su questa pista, al pari del compagno di squadra Maverick Vinales che si trova in settima posizione a dimostrazione della bontà di una ritrovata Yamaha. Tra le due moto di Iwata si piazza un redivivo Dani Pedrosa, mentre accedono direttamente alla Q2 anche Alex Rins, Andrea Iannone e Jack Miller che precede Alvaro Bautista di appena 54 millesimi, costretto alla Q1 al pari di Danilo Petrucci e Franco Morbidelli.

GP GIAPPONE 2018, PROVE LIBERE 3: RISULTATI E CLASSIFICHE

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.2 1’45.107

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.4 1’45.134 0.027 / 0.027

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1’45.137 0.030 / 0.003

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1’45.289 0.182 / 0.152

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.9 1’45.422 0.315 / 0.133

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1’45.428 0.321 / 0.006

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1’45.470 0.363 / 0.042

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.4 1’45.508 0.401 / 0.038

9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.3 1’45.599 0.492 / 0.091

10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 304.8 1’45.688 0.581 / 0.089

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 308.1 1’45.742 0.635 / 0.054

12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.0 1’46.125 1.018 / 0.383

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 306.2 1’46.216 1.109 / 0.091

14 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 305.7 1’46.341 1.234 / 0.125

15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.7 1’46.488 1.381 / 0.147

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 302.3 1’46.491 1.384 / 0.003

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.8 1’46.518 1.411 / 0.027

18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.0 1’46.561 1.454 / 0.043

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.7 1’46.579 1.472 / 0.018

20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 300.0 1’46.608 1.501 / 0.029

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 299.7 1’47.048 1.941 / 0.440

22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.5 1’47.179 2.072 / 0.131

23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 303.6 1’47.387 2.280 / 0.208

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.3 1’47.542 2.435 / 0.155

25 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.3 1’47.893 2.786 / 0.351













Foto: Valerio Origo