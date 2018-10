LIVE Manchester United-Juventus, Champions League in DIRETTA: grande sfida all’Old Trafford, CR7 sfida Mourinho

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019. Sullo storico campo dell’Old Trafford andrà in scena una grande classica del calcio europeo che servirà per definire gli equilibri del girone. I bianconeri, a punteggio pieno dopo i due incontri, andranno a caccia di un risultato positivo anche contro gli inglesi, secondi a quota 4 punti. Gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci dal pareggio beffardo contro il Genoa in campionato, riassaporando la Champions League, vogliono ritrovare il gusto del successo e farlo su un palcoscenico prestigioso. Particolari motivazioni le avrà Cristiano Ronaldo che torna a Manchester da avversario, dopo essere cresciuto e diventato campione proprio tra le fila dei Red Devils di Sir Alex Ferguson.

Sulla sponda dei padroni di casa Josè Mourinho vorrà ben figurare contro la corazzata juventina, sfruttando una formazione molto forte fisicamente. Giocatori come Lukaku e Pogba potrebbero essere fondamentali nelle dinamiche di gioco. Parlando poi di grandi ex, è evidente che per il francese questo è un incontro particolare per i trascorsi nella Vecchia Signora. Ne vedremo delle belle.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00. Buon divertimento

