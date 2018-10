Calcio, Serie A 2018-2019: Juventus-Genoa 1-1, non basta Cristiano Ronaldo, Daniel Bessa punisce i bianconeri

Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e realizzare la loro rete. Juve sempre in vetta al campionato con 25 punti, +7 sul Napoli (secondo) mentre il Genoa è a quota 13 nella colonna di sinistra della graduatoria.

Juve che con il tridente Ronaldo, Mandzukic e Cuadrado parte fortissimo. Ispirato CR7, si rende pericoloso più volte dalle parti di Radu. In una delle folate offensive juventine arriva proprio il gol del lusitano che, vincendo un rimpallo in area, realizza al 18′ sbloccando la partita e suggellando la superiorità della Vecchia Signora. I padroni di casa però, una volta in vantaggio, si mettono in modalità gestione e questo lo si evince soprattutto nella ripresa.

L’azione d’attacco della formazione di Allegri si fa decisamente sterile mentre sale il baricentro di Genoa. E così, al 67′, arriva la marcatura di Bessa che gonfia la rete e pareggia le sorti del confronto per i genovesi. Il tecnico dei campioni d’Italia inserisce Douglas Costa, Dybala e Bernardeschi in cerca del raddoppio, per ridestare dal torpore i suoi uomini. L’argentino prova a rendersi pericoloso ma la mira non lo assiste e si concretizza un pareggio che pone fine alla serie di successi (otto) della capolista.













Foto: Gianfranco Carozza